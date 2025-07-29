Всероссийское селекторное совещание о развитии Российского технологического общества прошло при участии липчан

Перспективы развития движения «Российское технологическое общество» в рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» обсудили на Всероссийском селекторном совещании. В нем принял участие директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов, который является координатором партийного проекта «Выбирай своё» в Липецкой области.

«Единая Россия» поддержала создание РТО для укрепления технологического суверенитета. Это решение связано с необходимостью объединения усилий в условиях перехода к новому технологическому этапу. Движение РТО намерено привлекать грамотных граждан, организовывать совместные мероприятия с профильными обществами и развивать партнёрство с инновационными предприятиями.

На совещании отмечено, что на начальном этапе РТО сосредоточится на популяризации науки, поддержке исследований, развитии изобретательства и внедрении перспективных технологий, включая ИИ и робототехнику. Также движение будет оказывать содействие технологическим компаниям, став платформой для ускоренного технологического роста регионов, повышения конкурентоспособности экономики и создания новых рабочих мест в перспективных отраслях.

«Партнёрство с бизнесом и наукой будет содействовать укреплению технологического суверенитета страны, кооперации между вузами, научными центрами и промышленными предприятиями, стимулированию инноваций, а также помощи изобретателям и малым инновационным предприятиям в коммерциализации разработок», – считает Анатолий Гольцов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Липецкая область активно развивает свой промышленный потенциал. Яркий пример – наши особые экономические зоны. Разумеется, залог процветания производственных площадок – в формировании научных баз на их территории и модернизации производств», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.