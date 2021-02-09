Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Решение о переносе принято Правительством РФ.

Стоит отметить, что перепись населения в 2021 году планировали провести с расчётом на улучшение эпидемиологической ситуации. В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика, постепенно снижается число случаев заболевания, запущена программа вакцинации.

Как сообщают в медиаофисе Всероссийской переписи населения, сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения переписи населения в наиболее безопасный период.

Ещё одно актуальное нововведение – возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Напомним, перепись 2021 – первая цифровая перепись населения. Однако к тем, кому привычнее участвовать в ней дома, без использования современных устройств, придут переписчики. Они будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, некоторые из них расположатся в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».