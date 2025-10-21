Всероссийскую юридическую премию «Фемида» получил президент Липецкой ТПП

Президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов стал лауреатом одной из самых престижных правовых наград страны — Высшей юридической премии «Фемида». Он победил в номинации «Бизнес и право». Торжественная церемония награждения состоялась 17 октября в историческом зале ГУМа.

Церемонию открыл Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. Он подчеркнул, что лауреатов выбирают, основываясь на профессиональных критериях, нравственных и человеческих качествах. Всего премию вручали в 10 номинациях. Кроме «Бизнес и право», это «Сохранение юридических традиций», «Государственное управление», «Международное право», «Юридическая наука», «Законотворчество», «Адвокатура», «Правозащитная деятельность», «Нотариат», «Путь к закону».

«Получение премии, которая считается одной из авторитетных правовых наград страны, не просто почетно. Это накладывает определенные обязательства на весь регион по поддержанию качества работы в плане развития юридических институтов и защиты интересов граждан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.