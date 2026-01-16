Встреча с мамами и жёнами защитников

Накануне Нового года и Рождества Христова социальный координатор по Добринскому району фонда «Защитники Отечества» Елена Валуйская встретилась за чашкой чая с жёнами, матерями участников СВО в селе Средняя Матренка. На встречу с ней пришли жительницы Наталия Черникова, Лариса Зайцева, Татьяна Калиничева, Любовь Саратовцева, Найля Григорьева, Лариса Подугольникова, Мария Гаршина, Наталья Левицкая, Светлана Саратовцева и опекун Валентина Власова.

В непринуждённой беседе женщины делились насущными проблемами. Ежедневная поддержка близких, их вера, молитвы — это мощная сила, которая помогает бойцам.

— Для нас важно быть рядом с семьями участников СВО не на словах, а в конкретных делах, — говорит Елена Владимировна, — нужно помогать им, поддерживать их, находить решения в самых разных ситуациях. Такая работа требует от нас постоянного внимания, и мы будем это делать столько, сколько необходимо. Мы все переживаем нелегкое время и знаем, как непросто вам ждать, волноваться, верить, знаем, что не спите ночами, переживая за своих сыновей и мужей. Вы и есть тот надёжный, крепкий тыл, без которого невозможно победить! Вы все стараетесь по мере возможности участвовать в волонтёрской миссии, благодаря вам и всем неравнодушным жителям наши бойцы окружены заботой и чувствуют тепло родного дома. Спасибо вам за воспитание настоящих мужчин, ваши сыновья, мужья — наши герои, настоящие, сильные защитники, которые с честью выполняют свой воинский долг на передовой.

К сожалению, среди бойцов есть те, кто получил серьёзные ранения, инвалидность, и самое непоправимое, когда гибнут. Как горько осознавать, что среднематрёнец Данил Рущинский героически погиб, юноша посмертно награжден орденом Мужества.

Спасибо всем, кто не остается в стороне и каждый день вкладывает частичку себя в общее дело. Многие бойцы после возвращения с фронта сталкиваются с психологическими проблемами. Им трудно адаптироваться к мирной жизни, справиться с воспоминаниями о войне, найти своё место в обществе. Им необходима профессиональная помощь психологов. Большинство солдат готовы делиться своим опытом, воспитывать в подрастающем поколении чувство любви к Родине.

Мы должны ценить вклад наших защитников Отечества в будущее нашей страны и помнить о тех, кто отдал свою жизнь за нас, за мир. Мы обязаны поддержать тех, кто сейчас находится на передовой и рискует своей жизнью ради нас.

Мы все искренне желаем, чтобы каждая мать, жена, сестра дождались своих родных с фронта!

Елена ВАЛУЙСКАЯ,

координатор фонда «Защитники Отечества» Фото из архива Среднематрёнского с/с.