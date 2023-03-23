Творческая встреча с детским прозаиком и поэтом, членом Союза российских писателей Галиной Соболевой состоялась в День поэзии, 21 марта, в липецком Доме музыки. Липчанка является победителем конкурса «Детское время», лауреатом городской литературной премии имени Алексея Липецкого.

В этом году Галина Соболева стала лауреатом престижного Всероссийского конкурса имени Эдуарда Успенского «Большая сказка» за книгу «Писатель Ежиков и другие» в номинации «Сказка». Это увлекательная история, где много игры слов и забавных ситуаций, в которые попадают предметы вместе со своим хозяином. Свое произведение она презентовала в Липецке впервые. На встречу с автором пришли ученики младших классов школы №38 областного центра.

«Юные липчане с удовольствием слушали рассказ о творчестве писательницы, а потом ее веселые стихи и добрые сказки, – рассказали организаторы встречи. – Заодно школьники узнали, чем поэзия отличается от прозы. А когда автор прочитала свое стихотворение про крокодила, который таскает по ночам конфеты из вазы, то многие малыши подняли руки и закричали хором: «Это – не крокодил, это мы так делаем!»

Сейчас Галина Соболева работает в библиотеке «Проспект» Центральной библиотечной системы Липецка. Она рассказала, что там действует студия «Воскресная акварель», где под руководством художника Ирины Чемякиной дети рисуют интересные образные работы. Студийцы вызвались создать иллюстрации к книге про Ежикова, которая получила такую высокую награду в этом году. На встрече первоклашки смогли увидеть эти рисунки на большом экране в зале Дома музыки.