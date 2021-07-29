Встреча с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов, состоялась сегодня в администрации Липецкой области. В этом году в регионе их количество значительно увеличилось. Максимальные баллы по результатам единого государственного экзамена набрали 34 человека, в прошлом году – 24, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Баллы, полученные выпускником, – это его персональный результат, высокое личное достижение. При этом главным индикатором успешной сдачи ЕГЭ является проведение процедуры оценки знаний школьников объективно и открыто, без организационных и технологических нарушений», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Выпускники представляют общеобразовательные организации Липецка, Ельца, Лебедяни, поселка Лев Толстой и села Боринское. Больше всего стобалльников по химии, отличное знание предмета продемонстрировали восемь человек. Высший балл по физике заработали шесть учащихся. Пять выпускников отличились на литературе и столько же на истории. В этом году в Липецкой области есть и мультистобалльница. Бывшая одиннадцатиклассница лицея №44 Липецка Александра Гусарова сдала сразу два экзамена с максимальным результатом. И по русскому языку, и по литературе у девушки 100 баллов.

Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин поздравил талантливых выпускников с отличными результатами и поинтересовался, в какие университеты они планируют поступать, какие специальности их привлекают и в каких городах им хотелось бы жить и строить карьеру. «Впереди у вас большой путь. Но всегда помните, где бы вы не учились, мы ждем вас в Липецкой области. И готовы помочь в ваших начинаниях», – напутствовал Анатолий Якутин выпускников. Он вручил будущим студентам благодарственные письма и электронные подарочные сертификаты ЛитРес.