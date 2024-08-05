Участник президентской программы «Время героев» Роман Балашов встретился с представителями «Движения Первых», которые приехали на смену «Первые в IT» Всероссийского образовательного форума «Область будущего». Смена проводилась на площадке оздоровительного лагеря «Прометей». Общение ребят с бойцом СВО проходило в формате открытого диалога и длилось почти два часа. Участники встречи задавали интересующие их вопросы о боевом пути и подвигах Балашова.

Липчанин Роман Балашов, ранее служивший в горячих точках, в зоне СВО — с 2022 года. Разведчик, воевал на Купянском направлении. Попал под обстрел кассетными боеприпасами, был ранен. Прошёл отбор на в программу «Время героев» и сейчас продолжает обучение. Программа проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж» с 27 мая. Её целью является подготовка руководителей для органов госвласти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО.

Ряд вопросов ребята также адресовали присутствовавшему на встрече губернатору Липецкой области Игорю Артамонову. В заключение он отметил важность подобных мероприятий. «В эпоху различных вбросов и информационных манипуляций особенно важно умение отличать достоверное от ложного, правдивое от сфальсифицированного. Подобные встречи способствуют формированию у молодежи объективной картины происходящего в зоне СВО. Ребята не стеснялись и спрашивали обо всём. Я благодарю Романа за откровенность и одновременно тактичность, проявленные им в ходе беседы», — прокомментировал глава региона.