Встретим новогодние праздники в комфорте

Село Дурово на пороге значимого события. Капитальный ремонт внутреннего пространства местного Дома культуры в разгаре, обещая селянам настоящий подарок к Новому году. Масштабные работы ведутся в рамках программы «Инициативный проект», в которой местный сельсовет участвует не впервые.

Основное внимание в ходе ремонта уделено зрительному залу и фойе — помещениям, которые станут местом встреч, праздников и творческих вечеров. Среди основных направлений работы — замена электропроводки, выравнивание стен с их последующей покраской, устройство нового пола по всей площади ремонтируемых объектов, возведение нового сценического подиума, замена дверей, монтаж в фойе потолка типа «армстронг» и новых энергосберегающих светильников, облицовка плиткой санузла и устройство вентиляции.

В ходе капремонта Дома культуры особое внимание уделяется сохранению его исторического облика. Лепнина, обрамляющая дверные проемы, украшает здание с момента его открытия. Она будет полностью сохранена, став неотъемлемой частью обновленного интерьера и напоминая о богатой истории этого места.

Открытие обновленного Дома культуры намечено на вторую половину декабря. Это означает, что жители Дуровского сельсовета смогут встретить Новый год в по-настоящему комфортных условиях, от души повеселясь под ёлочкой в компании Деда Мороза и Снегурочки.

«Дома культуры – это настоящие центры притяжения на селе. Мы продолжим создавать в них комфортные, современные условия для творчества, общения и досуга жителей», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.