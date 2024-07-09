Наш земляк, депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Николаевич КРУТСКИХ, говорит о помощи бойцам, призывая всех аграриев и предпринимателей беспрерывно помогать участникам СВО.

Геннадий Николаевич известен в нашем районе своей благотворительностью давно. Говорить только об этом не любит.

— Считаю себя патриотом, и какие-то благодарности мне не требуются, всё делаю по велению души, — признаётся собеседник. — И, вообще, убеждён, что сейчас каждый должен помогать нашим бойцам по мере своих возможностей. Согласен с тем, что у всех они разные, но совсем ничего не делать для участников специальной военной операции нельзя. Молодцы все наши земляки, в том числе педагоги и школьники, которые по мере сил и возможностей оказывают помощь. Одни плетут сети, другие делают блиндажные свечи, третьи готовят для бойцов домашнюю еду… Некоторые успевают всё сразу. Спасибо им.

По разговору с Г.Н. Крутских с самого начала стало ясно, насколько он близко к сердцу принимает ситуацию. И, как только началась СВО, посоветовал, по его словам, в районной администрации собрать фермеров с целью мотивации их на оказание помощи бойцам. Всё только начиналось.

По словам собеседника, он предложил тогда собрать по 100 рублей с гектара. Если в районе 100 тысяч га, то 10 миллионов получилось. На них покупали ребятам всё, что требовалось. В нынешнем году тоже планирует: только пройдёт уборка урожая, надо обязательно закупить нашим солдатам больше межсезонной одежды и обуви, чтобы они могли в слякоть переобуться-переодеться.

— Люди в снег и зной находятся на передовой, проливают свою кровь, к сожалению, погибают… Как можно для них что-то жалеть?

Весной прошлого года, когда формировали 3-й областной батальон, в числе других благотворитель выделил солидную сумму, закупал различную экипировку бойцам, обувь, липецким швеям предоставлял материал на пошив формы. Лишь только в прифронтовой зоне на Белгородчине открылось кафе, где владельцы этого заведения кормят бесплатно всех проезжающих-воюющих, сразу туда направил 300 литров масла и тонну сахара.

Помощь от Г.Н. Крутских медицинской роте.

К Крутских постоянно обращаются люди одновременно и как к депутату, и как к фермеру. К примеру, семьям трёх участников СВО помогал перекрывать кровлю. Немало есть таких просьб, разумеется, и с фронта. Так, наш земляк, офицер-военврач, служащий в медицинской роте, попросил передать для них генератор. Конечно, депутат облсовета без промедлений откликнулся. Солидный генератор уехал на фронт к медикам, которые спасают жизни наших защитников. И через некоторое время Геннадий Николаевич получил видеоблагодарность от военврача. Хотя делал добро не для того, но очень рад, что смог помочь докторам, работающим в военно-полевых условиях.

(Прошу читателей понять правильно: всё, что перечислено из его добрых дел выше и будет сказано после, — не с целью, чтоб Г.Н. Крутских прославить: он в этом не нуждается, а показать, как пример, другим людям).

Ещё один офицер-добринец из зоны боевых действий обратился с просьбой купить двигатель на «Ниву», старый на ней развалился. Конечно, депутат помог. Попросили резину на «Камаз» — то же самое. Предоставляет и топливо.

— Сам на передовую не выезжал, не довелось, — говорит Геннадий Николаевич, — но через нашего главу администрации района Александра Николаевича Пасынкова и исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Александра Полунина необходимое для фронта передаю, когда они едут туда. Оставаться в стороне просто невозможно. К примеру, у одного из моих работников, Леонида Андреевича Жарикова, два сына воюют там. Как можно не сопереживать отцу? А матерям всех участников СВО?

Одному из таких бойцов, приходивших в отпуск, Г.Н. Крутских, помимо прочего, вручил шлем и разгрузочный жилет с защитной пластиной. Вместе с А.Н. Пасынковым и А.В. Полуниным передавал немалые средства на покупку линолеума и стройматериалов семье мальчика Андрея с Белгородчины, который с флагом встречал российские войска у дороги.

Буквально на днях избранник народа купил новый аккумулятор на свой домашний генератор. Так как особых перебоев со светом, слава Богу, не бывает у нас, то благотворитель и этот личный генератор решил направить на фронт. Прибор мощный — 6,5 киловатт, к нему и холодильник, и компьютер можно подключить. Там нужнее — расценил Крутских.

Очередной генератор высокой мощности, приобретённый Г.Н. Крутских, был отправлен «за ленточку».

На сайте облсовета есть информация о том, как 20-тонная фура с гуманитарной помощью из Липецка отправилась к защитникам. И в тексте имеется такая запись: «В этот раз существенную помощь волонтерам оказали единороссы Добринского местного отделения партии совместно с администрацией района, аграриями и депутатами райсовета. Они собрали 1,5 тонны сахара, 300 литров масла, 3 тонны бутылочной воды, 5 буржуек, 1 бензогенератор, 10 укрывных тентов. Кроме того, приобретено 105 пар берцев, отшито на 100 тысяч рублей одежды для наших бойцов. А также они оплатили перевозку груза. «В эту фуру добавили и посылки для наших земляков, которые сейчас защищают Родину, — сказал депутат облсовета, единоросс Геннадий Крутских. — Мы с начала спецоперации оказываем помощь мобилизованным, будем и дальше это делать».

— Если ранее Кутузов говорил: «Отступать некуда: позади — Москва!», то теперь я бы эти слова по-другому перефразировал: «Отступать некуда: позади — Россия», — утверждает Геннадий Николаевич. — Бойцы надеются на нас, тыл. И мы должны сделать всё для общей Победы! Чтобы она наступила скорее, призываю всех своих земляков на постоянной основе помогать защитникам. Считаю: власть, депутаты, волонтёры, бизнес и в целом народ должны быть едины в таком деле. Это наш моральный долг.