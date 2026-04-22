Полина Костомарова — совсем еще юная девочка: летом нынешнего года ей исполнится 10 лет. Она учащаяся третьего класса лицея №1 п. Добринка. Но на удивление не по годам вдумчивая и серьезная.

Когда в адрес редакции поступил текст эссе «Всё начинается с мечты!», подготовленный ею для Всероссийского детского творческого конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края», журналисты удивились, насколько философски глубоко девочка подошла к раскрытию темы. Далеко не каждый взрослый способен так аналитически мыслить и объяснять свои желания.

Позже, познакомившись с Полиной, я узнала, что подготовить конкурсную работу ей помогла бабушка Зоя Михайловна. Вместе они обсуждали, какое направление из предложенных восьми лучше выбрать. Полина сразу остановила свой выбор на теме

«Не жизни цель, а свет предназначенья».

— Почему? — поинтересовалась я у юной конкурсантки.

— Потому что я уже знаю, кем стану, когда вырасту, — услышала в ответ.

— Кем?

— Учителем.

Две грани одной цели

«Очень важно мечтать и понимать свою мечту. Моя мечта имеет две грани.

Первая ведет меня к «Артеку». Мечтаю побывать там. Вторая грань — желание стать учителем начальных классов. Не просто учить детей читать и считать, а помочь им зажечь их собственные звезды-мечты. В этом и должен мне помочь «Артек», откуда я смогу привезти в класс истории, способные зажечь детские сердца».

Цитата из конкурсной работы

П. Костомаровой.

Направление «Не жизни цель, а свет предназначенья» по условиям конкурса подразумевает объяснение, каким образом автор планирует состояться в выбранной профессии, какие усилия он прикладывает к этому.

Полина в свои неполные десять лет вполне определилась с профессиональным выбором своей взрослой жизни.

— Возможно, что она еще передумает, — считает бабушка моей юной героини. — Но сейчас эта ее мечта так мотивирует внучку! Она многое делает для того, чтобы достичь своей цели. И я всячески поддерживаю ее в этом.

О широчайшем круге интересов третьеклассницы говорит ее классная руководительница И.В. Понарьина.

— Очень разносторонний и способный ребенок, — отмечает Ирина Викторовна. — Многое успевает. И делает это основательно: изучает иностранный язык, поет и танцует, рисует, лепит, вяжет… При этом она — круглая отличница, активистка. У нее много друзей, она доброжелательна, коммуникабельна.

Непременно окажусь в «Артеке»!

«Мечта не исполнится сама собой. Она заставляет нас учиться и развиваться. Надо тратить свои силы, время, ограничивать себя в чем-либо. Иногда бывают моменты, когда хочется все бросить и отказаться от мечты. В этом случае вспоминаешь, что можно потерять гораздо больше… В «Артек» можно поехать, купив путевку. Но я хочу добиться этого своим трудом. Многое делаю для этого».

Первые шаги третьеклассницы на пути к мечте очень уверенны. Она хорошо учится, со второго класса серьезно занимается изучением английского языка («Чтобы можно было без переводчика общаться с гостями «Артека», — пояснила Полина это свое увлечение), без ее участия не обходится ни один творческий конкурс в лицее. Девочка неоднократно становилась победителем, а в прошлом учебном году заняла первое место в области, участвуя в конкурсе «Дорожный калейдоскоп», на котором мастерски прочитала стихотворение (она с удовольствием занимается художественным чтением).

Вообще, увлечения третьеклассницы настолько разносторонни и многообразны, что просто диву даешься, как много хочет она постичь, и главное, находит силы и время на всё это?!

Ответ один: ею движет огромное желание осуществить первую составляющую своей мечты — оказаться в «Артеке», добившись этого собственным трудом.

«Про этот детский лагерь я услышала на классном часе «Разговор о важном». Позже познакомилась с девочкой нашей школы, артековкой. Но я лишь мечтать могла о том, чтобы и мне оказаться там.

Заставила сиять мою звездочку-мечту Т.В. Шигина — главный редактор газеты «Добринские вести», работавшая в студенческие годы вожатой в «Артеке». Я прочитала в газете ее статью про нашу землячку Валентину Анохину (Мальцеву), которая тоже побывала в этом лагере. Позже я лично познакомилась с Тамарой Васильевной.

Она многое рассказала мне об «Артеке», убедила, что в этом лагере может оказаться любой, если будет хорошо учиться, являться примером во всем для своих ровесников».

Всё пригодится в будущей профессии

«Всё, чем я занимаюсь сейчас, обязательно пригодится мне в моей будущей профессии. Ведь учитель отдает частичку себя детям, которых ему доверили родители. И надо иметь то, чем можно поделиться.

Я уже сейчас люблю свою будущую работу.

Учась в МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка, каждый день вижу перед собой примеры настоящих учителей. Хочу быть похожей на них.

Мечтаю стать учителем и вернуться работать в свою родную школу. Мечтаю о том, что мои ученики прославят наш край, а мои учителя будут мною гордиться».

Эпиграфом к своей конкурсной работе Полина выбрала слова американского поэта Карла Сэндберга «Всё, что существует на свете, когда-то было мечтой».

Какой глубокий смысл заложен в этом коротком предложении! И как отрадно осознавать, что его рассмотрела десятилетняя девочка. Да, я предполагаю, что сделала она это не самостоятельно. Ей, конечно, помогла бабушка постигнуть мудрость проникновенных слов. Но Полина знает теперь, что ее мечта непременно осуществится. Нужно только немало потрудиться на пути к ней.

А мне подумалось: как хорошо, когда рядом с нашими детьми есть внимательные и чуткие родители, бабушки или дедушки, способные общаться с ними, рассуждать о предназначении человека, о его роли в обществе, а не только давать им материальные блага.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото из архива семьи Костомаровых.