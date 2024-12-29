Супруги Анастасия и Сергей Максимовы (в центре фото) и сами работают не покладая рук, и детей в труде воспитывают.

Находясь в декретном отпуске, мама четверых детей Анастасия МАКСИМОВА из Пушкино нашла себе занятие по душе, которое приносит большую пользу их семье: всё, что разводят с мужем на подворье, она сотнями банок готовит впрок, в том числе для бойцов СВО.

У НИХ ЦЫПЛЯТА — БЕЗ ТАБАКА

А хозяйство для молодой семьи немаленькое. Сейчас в основном Максимовы сосредоточились на птице, из её же мяса делают заготовки. По образованию Анастасия — бухгалтер, но в декретном отпуске всегда ж у женщин возникает какая-то мысль о своей нереализованности, хочется чего-то нового, интересного и полезного. Вот и моя героиня решила думать в этом же направлении, тем более что заготовке варений-солений ей учиться не надо было: всё это могла с детства благодаря маме. Главное тут — желание.

Подопечные всегда очень рады своему главному уходчику — Степану.

— У нас теперь около сорока кур с петушками и две сотни уток, — рассказывает хозяйка, — но поголовье с осени потихоньку уменьшается, превращаясь в тушёнку. А ранее и дойных коз нубийской породы держали, и кроликов. Только, когда родилась младшая дочка, а старшие на учёбе и муж на работе, мне стало тяжеловато и доить, и кормить. Да и в сравнении с птицей кролики часто болеют и гибнут. Поэтому предпочтение отдаём птице.

Анастасия и её супруг Сергей воспитывают четверых детей. Младшей Вареньке только недавно три годика исполнилось, Артём — первоклассник, Степан — шестиклассник, старшая Алина — студентка. Одним словом, пока папа трудится, Алина в городе учится, вся надежда на помощь у мамы на мальчишек. Разумеется, на Степана.

У самой младшей из семейства, Варвары, имеются свои дела во дворе: нянчиться с несушками-любимицами.

— Мы работы не боимся, и животных у нас любят все, — продолжает собеседница, — дочка учится на ветеринара, Стёпа сейчас знает все домашние дела на дворе, также помогает мне с нарезкой мяса, с важным видом надевает перчатки и шапочку перед такой работой.

Степан — просто настоящий повар на кухне. Парень процесс заготовки консервов уже знает на отлично, как говорится, от и до.

Если надо, почистит лук и морковь для консервов. Ну а Варя и Артём в силу возраста только любуются выведенными цыплятами или утятами.

Максимовы не только на дворе разводят хозяйство, но и на огороде немаленькие растения выращивают. Для младших Вари и Артёма такая тыква — будто из сказки.

— С самого начала нашей совместной жизни, — говорит хозяин, — мы решили развести большое хозяйство, чтобы на столе было всё необходимое и дети ни в чём не нуждались. Поэтому не ленимся, трудимся. Досаду, правда, лисы доставляют. В прошлом году немало поголовья нам отбавили.

…У УТОК НЕТ ЯБЛОК

У Максимовых всё хорошо продумано. Они закупили для широкого производства и заготовки мяса инкубатор на 600 яиц, вместе с ним ещё бензогенератор, поскольку иной раз весной в ветреную погоду случаются перебои с электричеством. Ну и приобрели автоклав на 32 полулитровые банки. И всё это требует пристального хозяйского глаза. Прежде чем яйца станут цыплятками или утятками, а потом взрослыми, да чтобы коты с коршунами не утащили их со двора, много внимания им уделят Максимовы.

— Вот выросли уточки, но, чтоб они дошли до стола хоть в виде целых тушек, хоть консервов, что ещё сложнее, надо опять столько усилий приложить. Вам кто-то помогает их ощипывать? — спрашиваю у Анастасии.

— Обычно тут на помощь приходят наши мамы. Моя Елена Борисовна Чернова помогает щипать, а свекровь Зоя Валентиновна Максимова в это время сидит с малышнёй. Дай Бог им здоровья. Без них было б по-настоящему сложно. Свёкор Анатолий Иванович — главный поставщик зерна для нашей птицы. Муж трудится в «Отрада Фармз», поэтому в основном дома работает по доставке продукции или банок.

Много времени процесс отнимает. Ранее, по словам Насти, она ночью занималась с утрамбовкой банок мясом, их установкой в автоклав. Сейчас помощники подросли, старается до сна всё успеть, потом в аппарате остывает содержимое банок. Утром — пожалуйста, консервы готовы. Но в целом уток щипать намного сложнее, чем кур, поэтому на одну такую закладку из утиного мяса уходит весь Божий день, по её признанию.

— Мы готовим ещё и печёночный паштет, и различные каши с мясом в автоклаве — только то, что нравится нам с мужем и детям, — рассказывает заготовительница. — Такие продукты очень вкусны и запах имеют необыкновенный. Ну и готовим в перчатках, с соблюдением санитарных норм. Иначе всё вздуется, взлетят крышки — жалко и продукты, и свой труд, особенно затраченное время, тем более на выращивание птицы. Поэтому я сама очень заинтересована в полной санитарии.

Их семейство готовит консервы и для бойцов СВО.

(Сарафанное радио чуть позднее сработало на руку домашним консерваторам. Кроме того, знакомые попросили их вывести перепелят, и перепелиных яиц уже не 600 помещается в инкубатор, а намного больше, так как сами они мельче куриных по размеру).

Всё, что бегало во дворе трудолюбивого семейства, к зиме приняло такой вид.

…И РЫБА ПОЧТИ БЕЗ КОСТЕЙ

Так это дело понравилось хозяюшке, что стала варить потом консервы из рыбы: горбуши, скумбрии. Более того — Анастасия Максимова делает таким образом заготовки для бойцов СВО.

Анастасия Максимова: «Пусть эти баночки с моими консервами придадут сил нашим бойцам».

— Наш педагог-волонтёр Светлана Викторовна Скоробогатова привозит карпов, из них готовлю консервы для солдат. Стараюсь вносить свою лепту в общее дело победы, — объясняет Анастасия.

— Помимо консервов, ещё чем-то увлечены или времени более ни на что не остаётся? — спрашиваю у многодетной мамы.

Цветоводство — ещё одно увлечение Анастасии Максимовой. Развела коллекцию хризантем, мечтает увеличить количество таких растений.

— Для души, если хотим, время всегда найдём. Обожаю садоводство и особенно цветоводство. Люблю с детства черенковать растения. Ранее все подоконники у нас дома были в два ряда уставлены маленькими баночками с отростками. Так я разводила цветы, брала черенки у всех подряд, если увижу такой, какого у меня нет.

Мечтаю для этого приобрести теплицу. В нынешнем году не удалось пока, но на следующий, хоть загадывать не стану, постараемся осилить. Сейчас развожу хризантемы. Есть различные кустарниковые. Пыталась хвойные, но из-за отсутствия теплицы их не все мои жильцы замечали и маленько затоптали.

Как видно из опыта Анастасии, в декретном отпуске можно успеть всё, даже сменить профессию на новую. Было бы желание.