Крупное инвестиционное соглашение подписали липчане на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень – 2023», которая проходит в эти дни в Москве. Компания ООО «Биотех» построит на елецком участке особой экономической зоны «Липецк» вторую очередь завода по производству кормов для домашних животных. Мощность предприятия составит 10 тыс. тонн продукции в год, объём инвестиций – 250 млн рублей. Работы начнутся после ввода в эксплуатацию первой очереди завода.

«Спрос на качественное питание для домашних питомцев у их владельцев стабильно растет. На новом предприятии не только создадут рабочие места для жителей региона, но и помогут развивать сельское хозяйство, так как продукцию для производства кормов планируют закупать у местных фермеров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, на выставке «Золотая осень» делегация Липецкой области подписала соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве с Рязанской областью. Наши аграрии договорились обмениваться опытом, разрабатывать совместные проекты и проводить рабочие встречи, обсуждать актуальные вопросы. Направления работы – самые разнообразные, в каждом из них предстоит определить приоритеты и общий подход. Затем специалисты будут делиться друг с другом лучшими наработками.

Гостехнадзор по Липецкой области также подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из Рязани. Эта договоренность позволит упростить обмен информацией при предоставлении государственных услуг.