Липецкая область стала победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура» и получит на создание новой школы креативных индустрий из федерального бюджета более 30 млн рублей. Занятия смогут посещать 60 подростков от 12 до 17 лет. Для них создадут три студии: «Интерактивные технологии VR/MR/AR», «Дизайн», «Фото- и видеопроизводство».

Первая школа креативных индустрий была открыта в Липецке 2021 году. Спрос на обучение в ней оказался высоким. Направления, с которыми знакомятся подростки, — одни из самых востребованных по всему миру. Например, с помощью технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальностей можно создавать виртуальные тренажеры для обучения самым разным специальностям.

«Это направление обязательно нужно было развивать. Подростки будут разрабатывать и защищать свои проекты. Встретят друзей и наставников и, может быть, найдут дело всей жизни», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.