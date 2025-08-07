Вторая за неделю поликлиника открылась после капремонта в Липецке

Удобнее для пациентов стала ещё одна поликлиника в Липецке – на улице Гагарина. Здесь завершён капитальный ремонт двух этажей и женской консультации. Денежные средства в размере 175 млн рублей были выделены из областного бюджета.

В открытии обновлённого медучреждения принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообщался с пациентами и медицинскими работниками.

«Радует, что горожане довольны. Отмечают комфорт, хвалят медицинский персонал. Действительно, очень красиво получилось. И главное – функционально», – прокомментировал губернатор.

Строители полностью заменили системы водоснабжения, канализации, заново смонтировали вентиляцию и пожарную сигнализацию, проложили электропроводку и сделали новое освещение. В коридорах, холле, кабинетах врачей и других помещениях оштукатурили и покрасили потолки и стены, заменили напольное покрытие, установили новую сантехнику.

Для улучшения условий обслуживания в женской консультации провели частичную перепланировку. Значительно расширили холл. Вместо старой регистратуры со стеллажами и бумажными картами – новая открытого типа. Подходить к столам регистраторов стало удобно и пациенткам с ограниченными возможностями здоровья.

«Купили новое оборудование. Для женской консультации – аппарат УЗИ экспертного класса. Полностью заменили технику в блоке лучевой диагностики. К примеру, рентген-аппарат теперь цифровой с ИИ. Результаты сразу в базе и у врача», – отметил губернатор .

Также, продумано разделение потоков клиентов. Есть отдельные дополнительные входы для пациентов с признаками ОРВИ в инфекционный блок, в блок медицинской профилактики, отделение неотложной помощи.

Ранее в Липецке завершили ремонт в поликлинике микрорайона Тракторостроителей.