Второе место “Альтаира”

Ветераны добринского «Альтаира» на мажорной ноте завершили очередной чемпионат Липецкой области по мини-футболу 50+. Итоговый результат наших земляков — почетное второе место.

Завершающий матч «Альтаир» проводил в Добринке на родном стадионе, встретившись с командой из поселка Лев Толстой. Хозяева поля сразу же обозначили свое игровое преимущество, взяв мяч под свой контроль. Атаки накатывали на ворота «львов» одна за другой. Гол был лишь делом времени. И он случился после мощного удара Павла Харина со средней дистанции.

В одной из редких контратак левтолстовцы сравняли счет. Такой поворот событий не устроил добринцев, еще до перерыва они вновь вышли вперед усилиями Вадима Колесникова. Во втором игровом отрезке в наших рядах еще раз отличился П. Харин, а представитель «Альтаира» Александр Зюзин, забив четвертый мяч, поставил эффектную точку. Итог противостояния — 4:1 в пользу хозяев поля. Как итог чемпионата — второе место с 28 очками. Победителем турнира стал «Янтарь» из областного центра (42 очка), третье строчка табели о рангах у липецкого «Атланта» (21 очко). Лучшим бомбардиром в наших рядах стал Евгений Нифонтов, семь раз поразивший ворота соперника.

По окончании отчетного поединка наставник «Альтаира» Александр Требунских подвел краткие итоги минувшего сезона:

— Изначально мы настраивались на борьбу за чемпионство, — сказал он, — начало и середина чемпионата получились у нас на твердую пятерку. Затем были матчи с основным соперником, липецким «Янтарем», в которых мы дважды проиграли. Владели преимуществом, атаковали. Тем обиднее эти поражения, из которых, я уверен, команда извлечет уроки. Уже понятно, что в следующем сезоне «Альтаир» нуждается в небольшой трансформации и некотором омоложении состава. Также будем работать в плане психологии. Задачи, которые ставим перед собой на чемпионат-2026 — только первое место. По итогам завершившегося сезона хочется поблагодарить районную администрацию и лично главу муниципалитета Александра Пасынкова за финансовую поддержку и помощь в решении насущных проблем. Особая признательность нашим преданным болельщикам, которые в любую погоду приходят на стадион. Вспомним хотя бы игру с «Атлантом», когда все два тайма шел проливной дождь, но ни один из вас не ушел домой. Ваше присутствие на трибунах всегда помогает нам на футбольном поле.

В пятницу, 19-го сентября, «Альтаир» в полном составе уезжает в Абхазию, где примет участие в Международном турнире по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет. У нашей команды будут строгие экзаменаторы — команды из Рязани, Москвы, Беларуси. Надеемся, что добринцы не подведут.