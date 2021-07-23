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Второе золото выиграл липецкий пловец на Спартакиаде молодёжи

3 часа назад
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Липецкий спортсмен Вадим Клименищев выиграл вторую золотую медаль на V летней Спартакиаде молодёжи по плаванию. Воспитанник Липецкой областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем.

Днём ранее наш пловец завоевал золото на дистанции 200 метров. А незадолго до этого выиграл весь комплект медалей – золото, серебро и бронзу – на разных дистанциях молодёжного первенства Европы.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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