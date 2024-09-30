Липецкой зелени стало больше на полках супермаркетов благодаря запуску второго оператора для сбыта местной фермерской продукции. Новый агроагрегатор специализируется на зелени и поставляет лук, укроп, кинзу, петрушку, шпинат, руколу и салат айсберг в магазины региона и других субъектов.

«Этот проект хорошо себя зарекомендовал и неоднократно получал высокую оценку на федеральном уровне. Наши небольшие фермерские хозяйства и получившие соцконтракт семьи могут без посредников и лишних затрат реализовать свою продукцию, а покупатели имеют возможность покупать свежую местную продукцию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Площадь помещения для предпродажной подготовки товара составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Установлены пять линий упаковки. Работают 70 сотрудников.

Агроагрегатор может обрабатывать до семи тонн продукции в сутки, а объёмы поставки за год могут составить до двух тысяч тонн. Предприятие сотрудничает с 12 фермерами Липецкой области.

За сентябрь с помощью второго агроагрегатора в распределительный центр отгрузили 852 килограмма зелени.