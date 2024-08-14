Капитальный ремонт кровли и фасада детского сада «Солнышко» в селе Долгоруково на улице Лихачева проводится в этом году за счет областного бюджета. Подрядчик приступил к работам в первых числах июня. На сегодня выполнено более 90% от плана. Рабочие обещают успеть к учебному году. К 1 сентября порядок надо успеть навести и на прилегающей территории.

Детсад на Лихачева – старейший в районном центре. Он был построен в 1976 году и раньше назывался «Сказка». Косметические и текущие ремонты проводились ежегодно. В 2020 году в здании проведен ремонт внутренних помещений и замена электрики. В том же году произошла реорганизация учреждения. Детский сад «Сказка» был объединен с детским садом «Солнышко» на улице Ермолова, построенным в 2016 году. Оба учреждения с тех пор носят название «Солнышко». Их посещают 268 детей. В 2022 году фасад садика на Ермолова обновили, взяв за основу самые солнечные цвета – желтый и оранжевый. Ремонт фасада садика на Лихачева в текущем году решили провести, используя ту же цветовую палитру. Он тоже вместо прежнего серого стал ярким и заметным.

Сегодня ход работ на объекте проверил губернатор Липецкой области в рамках поездки в район. Он также встретился с активом муниципалитета на стратегической сессии «Хочу здесь жить» и посетил стройку нового ФАПа в селе Братовщина.

«Долгоруковский район всегда был ухоженным муниципалитетом, где следят за порядком и чистотой. Здесь появляются современные объекты социальной инфраструктуры, такие как физкультурно-оздоровительный комплекс, которым жители активно пользуются. Сейчас строится новый ФАП, обновляется детский сад. Перспективы у Долгоруковского района хорошие. Сейчас рассматриваются новые проекты, которые местной администрации нужно брать в разработку, в частности по дорожному строительству», – прокомментировал Игорь Артамонов.