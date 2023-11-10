Второй этап детской мультиспортивной лиги пройдет в Липецке 18 ноября. На этот раз участников от 6 до 13 лет ждет турнир по дартсу. Соревнования пройдут в четырех возрастных группах. Эта игра требует точности и меткости, и каждый участник сможет показать свои навыки в метании дротиков. Проект поддерживает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мультиспортивная детская лига стартовала в регионе 28 октября и желающих оказалось гораздо больше, чем планировали организаторы. По просьбам жителей мы решили расширить набор и добавить места», – сказал Игорь Артамонов.

В соревнованиях по дартсу используется система подсчета очков, основанная на разделении дартс-доски на различные секторы, имеющие разные ценности (очки). За попадание в центральный круг игрок получает самое большое количество очков, а за попадание в более внешние секторы – меньше очков. Для возрастной категории от 6 до 7 лет, в целях безопасности, будет использоваться электронный дартс. Каждый участник выполняет пробную серию из трех бросков, которая в зачет не идет. Затем выполняются пять зачетных серий по 6 бросков. Результат участника определяется общим количеством очков, набранных во всех пяти сериях. Лидеры получат призы и дипломы «Лучший Дартсмен».

Регистрация на второй этап уже открыта на сайте.