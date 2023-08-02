Замена рельсов в рамках второго этапа модернизации трамвайной системы началась в областном центре. Строители реконструируют трамвайный путь на участке протяжённостью 9,1 километра по улице Полиграфической, проспекту имени 60-летия СССР, улицам Меркулова и Катукова до проспекта Победы. Кроме того, с мая реконструируют пути от остановки «Краснозаводская улица» до трамвайного кольца на пересечении улиц Чехова и 3 Сентября. Работы на обоих участках должны завершить до конца года.

Реконструкция трамвайных путей предусмотрена концессионным соглашением, заключённым правительством региона, администрацией Липецка и ООО «Мовиста Регионы Липецк». Проект предусматривает комплексное обновление трамвайной инфраструктуры и подвижного состава. Компания закупит 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 килоетра трамвайных путей, модернизирует контактную сеть и дополнительно построит 5,2 километра путей. Работы по модернизации трамвайной системы будут проведены в шесть этапов. Планируемый срок ввода в эксплуатацию всех объектов концессионного соглашения – четвёртый квартал 2025 года.

До конца текущего года в город поставят 26 новых низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Первые два вагона уже прибыли в Липецк в июле. Сейчас на них проводится обучение для водителей и специалистов по ремонту.

Напомним, что Липецк вошёл в число 10 городов-участников федерального проекта по развитию городского общественного электротранспорта. «Пассажирский транспорт Липецка мы стараемся сделать более экологичным. Полное обновление трамвайной сети станет большим и важным шагом в этой работе и поможет значительно улучшить качество транспортного обслуживания населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.