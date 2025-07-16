Второй этап Мультиспортивной семейной лиги пройдет в Липецке 26 июля

Второй этап Мультиспортивной семейной лиги пройдет 26 июля в Нижнем парке Липецка. Семейные команды примут участие в спортивном ориентировании. Используя карту и компас, нужно будет находить специальные метки и проходить контрольные пункты.

В Мультилиге могут участвовать семейные команды в составе 3, 4 или 5 человек. Все члены команды должны находиться вместе в момент отметки на каждом контрольном пункте. Проект направлен на создание условий для совместной спортивной деятельности семей, популяризацию различных видов спорта среди населения всех возрастов и формирование культуры здорового образа жизни в семейной среде. Регистрация доступна до 24 июля по ссылке.

«Мультиспортивная семейная лига» – это цикл соревнований в разных видах спорта, который объединяет липецкие семьи и даёт возможность попробовать себя и родителям, и детям. Семейная лига появилась после того, как стала расти популярность Мультилиги для детей. «Пусть семей в нашей области будет больше, все занимаются спортом, не болеют, любят друг друга», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.