Липецкая область направляет в зону СВО второй именной артиллерийский дивизион. Сегодня состоялась отправка первых военнослужащих. С ними встретился губернатор Игорь Артамонов, поблагодарил за любовь к Родине и желание её защищать, рассказал, какую поддержку регион оказывает бойцам и их семьям.

«Наш первый дивизион имени Ивана Флёрова хорошо обеспечен, мы на постоянной связи с командованием. Второй дивизион также будет получать всю необходимую поддержку. Особое внимание будет уделено семьям военнослужащих – за каждой закрепят соцкуратора», – сказал губернатор.

Новый артиллерийский реактивный дивизион будет носить имя Героя России, лётчика Олега Пешкова, который погиб в Сирии. Сегодня на службу отправились 35 человек. Большинство – представители липецкого казачества.

«Наши отважные казаки первыми откликнулись, когда узнали, что формируется дивизион. Пошли служить по зову сердца и из любви к Родине. Знаю, что есть ещё желающие. Жители региона охотно идут служить по контракту – в скором времени наш новый дивизион будет доукомплектован», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Добровольцы полностью экипированы, есть необходимое оснащение. Сначала они пройдут обучение и боевое слаживание, затем – на службу в ракетные войска. Липчанам предстоит управлять реактивными системами залпового огня.

«Родина в опасности. Если не мы, то кто? Надо защищать наши семьи, нашу страну. Обязательно вернёмся с победой», – сказал один из военнослужащих нового дивизиона.