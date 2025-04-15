Второй отборочный интенсив «Школы 21» стартовал в Липецке

Второй отборочный «бассейн» стартовал в «Школе 21» в Липецке. Это школа цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить ИТ-профессию. В интенсиве принимают участие 243 человека. В течение 26 дней они попробуют свои силы в ИТ: будут решать практические задачи, изучать язык программирования С, учиться работать в командах.

Средний возраст участников — 31 год. Большинство из них живут в Липецкой области, но есть представители из Тамбова, Рязани, Воронежа, Москвы. После успешного прохождения «бассейна» участники попадают на основное обучение.

«Отборочный «бассейн» — отличная возможность не только попробовать свои силы в сфере цифровых технологий, но и развить навык командной работы. ИТ-специалисту важно уметь устанавливать контакт с коллегами, вести диалог, аргументировать свою позицию и принимать во внимание другие мнения. Участники решают практические задачи в группах, развивают способность коммуницировать с людьми. Сообщество, которое формируется на отборочном этапе, поможет каждому ощутить себя частью единой команды. Желаю всем успехов и полезных знакомств!» – сказал директор «Школы 21» в Липецке Олег Коваленко.

Участники проекта развивают не только «твёрдые», но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Помимо работы в команде, к ним относятся самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.

«»Школа 21″ — это уникальная возможность для жителей региона получить востребованные IT-навыки на мировом уровне. Уверен, что стартовавший интенсив станет для участников первым шагом к успешной карьере в цифровой экономике. Мы делаем ставку на развитие IT-кадров, и такие проекты, укрепляют наши позиции как региона, где создаются условия для профессионального роста и технологического прорыва. Ждем новых специалистов для цифровой трансформации Липецкой области», – прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Следующий отборочный «бассейн» пройдет 30 июня по адресу: ул. Зегеля, д. 1. Подать заявку можно на сайте проекта.

Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. В настоящее время «Школа 21» представлена в 15 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Липецке. В ближайшие годы кампусы школы появятся ещё в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.