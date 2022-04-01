Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» объявила новый сезон приёма заявок в Липецкой области. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступившая инициатором премии, и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов объявили о старте конкурса в России.

Из Липецкой области для участия в премии «Экология – дело каждого» уже стали поступать первые заявки. Кононыхина Ксения прислала рисунок «Эко-город моей мечты», в котором изобразила цветущий сад с прекрасными водоемами.

«В прошлом году наши ребята представили на конкурс много разных работ – и рисунки, и мультфильмы и интересные проекты. В Липецкой области экологическое образование находится на высоком уровне. Уверен, что в этом году юные липчане проявят себя еще более активно», — отметил Игорь Артамонов.

По решению Росприроднадзора, международную премию сделают ежегодной. Старт Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» объявила новый сезон приёма заявок с 1 марта по 1 октября 2022 года. С этого года в премии смогут участвовать дети 6 лет и подростки 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет три возрастные категории: от 6 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.

«Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых обратить внимание на то, что их волнует», — заявила Светлана Радионова. По ее словам, в прошлом году на конкурс поступило почти 10 тысяч заявок. Детей и подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц.

«Мне важен каждый голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединились Вы, Фёдор Филиппович – известный и любимый многими путешественник, который многое видел в жизни, ценит природу и то, что её окружает. Спасибо, что поддержали премию и понимаете, что экология – дело каждого», — сказала Светлана Родионова на встрече с Федором Конюховым.

Фёдор Конюхов сообщил, что для него важна экологическая повестка, потому что она позволяет оставаться людям романтиками. В новом сезоне дети и подростки смогут соревноваться в девяти номинациях, среди которых семь индивидуальных и две командные. В индивидуальном первенстве творческие работы будут в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Акции, флешмобы, групповые зарядки, экологические заплывы и другие инициативы, где участвует больше одного конкурсанта могут быть представлены именно в этих номинациях. Креативные и нестандартные решения приветствуются во всех работах. Танцы, песни, стихи или рэп могут украсить конкурсные работы.

Новшеством года станет номинация «ESG-поколение». Новый тренд не остался в стороне и призван привлечь внимание к этой теме. Участник может представить свое видение экологичности предприятий или привлечь к проведению экологической акции или флешмобу представителей власти или общественности.

Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте премии www.экологияделокаждого.рф Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. Помимо призовых первых, вторых и третьих мест будут предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гран-при. Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России – все это ждет победителей и призеров.

Международная детско-юношеская премия «Экология-дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысяч заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.