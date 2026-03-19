Второй век Екатерины Коноваловой

Старейшая жительница Большой Плавицы отметила столетний юбилей

УМЕРЕННОСТЬ ВО ВСЕМ

Если до 95-ти лет наша героиня еще могла обслуживать себя, а до 85-ти вовсю работала в своем огороде, то сейчас нуждается в постороннем уходе. Разменяв второе столетие, Екатерина Егоровна Коновалова, окруженная заботой близких, не может смириться со своей беспомощностью и очень жалеет, что уже не в силах работать.

Большую часть времени юбилярша проводит наедине со своими мыслями и воспоминаниями — память у нее просто замечательная! Сверстников у нее давно уже не осталось, не с кем вспомнить прожитое, детство и юность, пришедшиеся на трудные годы войны. И хотя она никогда не бывает одна (ухаживать за мамой по очереди приезжают из Липецка дочери Зоя и Галина), заводить длинные беседы юбилярша не любит.

— Наша мама всегда была такая: спокойная, немногословная, никогда бурно не выражавшая свои эмоции ни в горе, ни в радости, — говорит ее дочка Зоя Александровна. — Всегда мирно жила с соседями, на людей не обижалась, даже когда терпела от кого-то притеснения. Может быть, именно эти особенности характера — уравновешенность и незлобливость — и продлевают ей годы.

Такой Екатерина Коновалова была в молодости.

НА ТРАКТОРЕ — С ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ

В неторопливой, часто прерывающейся молчаливой задумчивостью Екатерины Егоровны Коноваловой беседе мы словно вернулись вместе с ней на сто лет назад, в Большую Плавицу ее детства.

Катя Жёлтикова родилась 7 марта 1926 года третьим по счету ребенком в небогато жившей семье колхозников. После нее на свет появится еще один братишка. Росла смышленой девчонкой, в 1940 году успешно окончила семилетку и … пошла работать с мамой на свеклу. Так закончилось ее детство.

А потом была война: проводы на фронт старшего брата Сергея, которому не суждено будет вернуться домой, рытье противотанковых рвов под Павловкой… Все это было в судьбе нашей героини. Чтобы единственную дочку не отправили на работу в чужие края на торф или лесоразработку, ее мама Пелагея Прокофьевна уговорила бригадира тракторной бригады Ивана Григорьевича Сысоева взять Катю к себе. Так 16-летняя девчонка стала трактористкой, впрочем, как и многие другие девушки из ее села.

Проработала на «Универсале», а потом «ДТ-54» долгих одиннадцать лет, с 43 по 54 год. Говорит, что второй (гусеничный) был намного проще в управлении, да и заводился легче.

Когда Екатерина Егоровна вспоминает свою молодость, ничего хорошего о том времени сказать не может. Пахала, сеяла, убирала в дневные и ночные смены; руки всегда были в мазуте, огрубевшее от холода, жары и ветра лицо… На деревенские «пятачки», где парни сходились с девчатами, она не ходила: никогда не любила петь и танцевать. Да и не в кого тогда было ее сверстницам влюбляться: их женихи погибли на фронте.

Екатерине было уже 28 лет (очень много для невесты по тем временам), когда к ней посватался односельчанин Александр Коновалов, который был на шесть лет младше. Он тоже работал трактористом. Красивый, кудрявый, высокий парень — не влюбиться в такого было нельзя.

Четыре поколения вместе. В центре — бабушка Пелагея Прокофьевна, слева от нее дочь Екатерина с внучкой Леной на коленях, справа – зять Александр. Стоят дочери Валентина и Галина (в школьной форме).

КРАСИВАЯ ПАРА

Свадьбу (она была в 1954 году, на Покров) гуляли два дня в доме родителей жениха. За две недели до торжества молодые расписались в Тихвинском сельсовете.

1954 год. Молодожены Екатерина и Александр Коноваловы.

Свадебная процессия (жених и его родня) шли за невестой по селу пешком с гармошкой. Обратно — так же. Пара была на загляденье! На невесте — крепдешиновое платье нежного кремового цвета, сшитое на заказ у портнихи. У жениха — такая же рубашка. Кстати, их свадебный наряд цел до сих пор, есть что показать потомкам, интересующимся стариной.

Гостей набился полный дом. Тогда ведь всю родню до самого дальнего родственника приглашали гулять. А их было немало: редко кто уезжал на чужбину, все жили большими семьями и работали в колхозе.

На свадебном столе были по современным понятиям совсем не праздничные, а, скорее, обыденные блюда: картошка, мясо, щи, лапша. На сладкое — блинчики. Главное, все были сыты и довольны.

А вот с подарками молодым плоховато было. Кто-то и вовсе с пустыми руками пришел (денег тогда у людей не было), а одна гостья, вручая Екатерине отрез штапеля на платье, шепотом попросила после свадьбы вернуть подарок обратно, мол, самой нужен. Так что Екатерина его только в руках и подержала.

После застолья, когда гости уже все поели-попили, выносили яичницу (был такой обряд — аналог нынешнего свадебного торта). Ее накрывали пустой тарелкой, на которую гости клали медные денежки — в копилку молодым.

ДЕТИ И РАБОТА

Отшумела свадьба, и Екатерина с мужем стали жить в доме свекрови. Ютились все в одной комнате, но на тесноту не жаловались. Так было принято.

У Коноваловых родилось четверо детей: Валентина, Зоя, Галина и Сергей. Двое появились на свет дома. После каждых родов практически сразу же выходила на работу (продолжительных декретных отпусков тогда женщинам не полагалось). Выхаживать малышей помогала мама Пелагея Прокофьевна, которая жила неподалеку в семье сына и присматривала за всеми внучатами сразу.

Наша героиня работала свекловичницей, телятницей. Трудилась на совесть, не жалея себя. Про нее и мужа Александра Тимофеевича, передового механизатора колхоза имени Калинина, не раз писала районная газета «Заря коммунизма», все заметки бережно хранятся в домашнем архиве.

В 1983 году Екатерина Егоровна овдовела: муж погиб в результате несчастного случая.

Вырезка из районной газеты «Заря коммунизма» с фотографией передового механизатора А.Т. Коновалова.

ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ

Что и говорить, нелегкая судьба выпала на долю нашей героини. Но были и у нее свои женские радости.

Радовали маму дети хорошей учебой и примерным поведением. На родительских собраниях ребят Коноваловых всегда хвалили к удовольствию их мамы.

С редкой на ее лице улыбкой вспоминает про покупку швейной машинки.

Екатерина Егоровна в свое время была большой рукодельницей-самоучкой: и шила, и вязала на всю семью. Швейная машинка была ее заветной мечтой. В магазине их тогда не продавали, да и денег не было. Но однажды ей улыбнулась удача.

Полагавшееся трактористам за работу зерно по окончании уборочной на элеваторе можно было обменять на дефицитные товары. Екатерина Егоровна все свое заработанное просо отдала за швейную машинку, потом много лет верой и правдой служившую хозяйке.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ЖИЗНИ!

Бог послал нашей героине долголетие и неодинокую старость. У нее 7 внуков, 5 правнуков и пока одна праправнучка — пятилетняя Соня.

7 марта 2016 года. На 90-летний юбилей мамы собрались ее дети: Валентина, Галина, Зоя, Сергей и сноха Вера.

Накануне женского Дня 8 Марта поздравить Екатерину Егоровну со столетием съехались не только ее самые родные люди, но и начальник Тихвинского территориального отдела Александр Кондратов, представители центра соцзащиты.

Оказавшись в центре внимания, не привыкшая к этому и чуть-чуть смущенная юбилярша в тот день долго не выпускала из рук подаренную ей корзиночку с цветами, наслаждаясь их прекрасным ароматом.

Кто знает, о чем думалось в эти минуты тихой, немногословной женщине, за плечами которой целый век… Делиться с окружающими сокровенным она по-прежнему не любит.