Второй завод начинает строить в Липецкой области компания «Петэксперт»

Производитель полнорационных сухих кормов для кошек и собак «Петэксперт» приступил к строительству завода влажных кормов в особой экономической зоне «Липецк». Проектная мощность предприятия составит порядка 100 млн единиц продукции в год. Завод планирует выпускать паучи и консервированные корма. «Петэксперт» намерен запустить производство в сентябре 2027 года, вложив в реализацию проекта 2,2 млрд рублей.

Новый завод станет современным высокотехнологичным предприятием с многоступенчатым контролем качества и пищевой безопасности продукции. Большинство процессов будут автоматизированы. Вместе с тем запуск завода позволит создать в регионе около 80 новых рабочих мест.

Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения, подписанного губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и генеральным директором «Петэксперт» Дмитрием Цыпиным на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года

«Липецкая область последовательно наращивает компетенции в промышленности, и проект компании «Петэксперт» – логичное продолжение этой работы. Предприятие уже доказало свою состоятельность в производстве сухих кормов, а теперь осваивает новое направление – влажные рационы. Это не только инвестиции в экономику и новые рабочие места, но и шаг к тому, чтобы качественное питание для домашних животных производилось у нас, в регионе. Важно, что инвестор вкладывается в современные технологии и контроль качества на всех этапах. Уверен, проект будет реализован в заявленные сроки», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый завод станет вторым предприятием «Петэксперт» в регионе. В 2023 году в ОЭЗ «Липецк» был открыт завод контрактного производства сухих кормов для домашних животных. Сейчас предприятие выпускает около 10 тысяч тонн продукции в год, а к концу 2027 года объём производства составит более 15 тысяч тонн. В проект уже инвестировано более 3,5 млрд рублей, и до конца 2026 года планируется вложение ещё 120 млн рублей на дополнительную модернизацию процессов.

«Запуск завода – это не только масштабный инвестиционный проект, но и наш вклад в развитие отечественного производства качественных влажных кормов. При проектной мощности в 100 млн единиц продукции в год предприятие сможет стабильно обеспечивать питомцев сбалансированным питанием, контролируя качество на каждом этапе: от сырья до упаковки. Такой объём выпуска позволит нам надёжно закрывать потребности рынка и одновременно гарантировать высокие стандарты безопасности готового продукта», – отметил генеральный директор «Петэксперт» Дмитрий Цыпин.