В прошлом году в центре Добринки появилась новая хоккейная коробка. Ее возвели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Сам парк пока слабо похож на то, каким должен стать в итоге, присутствует ряд недоделок. Законченный вид он приобретет только осенью 2021 года, когда завершат вторую очередь строительства.

В настоящий момент уже определен подрядчик. Победителем электронного аукциона на право заключения муниципального контракта стало ООО “ЛСКОМ”, которое освоит 5 877 551 рубль. Максимальная начальная цена контракта в аукционе составляла 6 122 448 рублей.

Работами на первом этапе, напомним, занималось ООО “ДСУ-1” – фирма из Большой Плавицы. Ранее она выиграла ряд аукционов на строительство различных объектов в Добринском районе, но некоторые не закончила в срок. К примеру, не выполнила обязательства по строительству спортзала у лицея №1 п. Добринка, так и не завершило работы по обустройству тротуара по улицам Октябрьской и Мира в райцентре.

Согласно техническому заданию, к осени в парке должны появиться уличные тренажеры под навесом, а также спортивный комплекс с турником-брусьями, шведской стенкой и вертикальным прессом.









Будет где порезвиться и детям, для них установят площадку с башенками, горкой, качелями и песочницей.

Место отдыха украсит пергола-навес «Лиана», 4 скамьи. Ну и, наконец, в парке появятся симпатичные урны.

Работы по обустройству парка должны начаться с 12 апреля 2021 года, а закончиться 15 сентября 2021 года. Будем надеяться, без задержек.