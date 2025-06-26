Вторую тройню в этом году выписали из Липецкого областного перинатального центра

Тройняшек Матвея, Максима и Михаила вместе с мамой Серафимой Горбуновой выписали из Липецкого областного перинатального центра. Семья из Усмани получила сертификат на единовременную выплату в 1,2 миллиона рублей.

Крошки появились на свет раньше положенного срока – 4 июня. Матвей – весом в 2 020 граммов, Максим – 2 150 граммов, Михаил – 2 290 граммов. Мальчиков выхаживали сначала в отделении реанимации, затем – в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей, где их уже ждала мама. Доктора центра отметили, что подготовить Серафиму с детьми к выписке удалось в короткие сроки: за три недели мальчики набрали вес и окрепли.

Губернатор Липецкой области, комментирую событие, отметил: «Мы хотим, чтобы они чувствовали себя защищёнными и счастливыми. Поэтому с этого года ввели новую меру поддержки – для родителей моложе 35 лет. Выплачиваем за третьего или последующих детей 300 тысяч рублей. С начала года это пособие получили 216 семей».