Приемная кампания стартовала в Липецкой области. Набор абитуриентов проводится в 10 вузов и 22 техникума и колледжа. Об этом доложил заместитель губернатора региона Анатолий Якутин на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

Высшие учебные заведения предлагают в общей сложности 2498 бюджетных мест. Подали заявления уже 688 выпускников школ. Наиболее востребованные специальности: «Электроэнергетика и электротехника», «Металлургия», «Информационная безопасность», «Агрономия», «Агроинженерия», «Педагогическое образование», «Прикладная математика и информатика», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Количество поданных заявлений в учреждения среднего профессионального образования – 456. Общее число бюджетных мест в липецких техникумах и колледжах – 5655. Здесь спросом пользуются направления «Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Агрономия», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Сварщик», «Поварское и кондитерское дело».

«Важно, чтобы выпускники были проинформированы о специальностях, которые наиболее востребованы в регионе, и выбирали именно их. Вопрос не только в подготовке нужных кадров для экономики, но и в перспективах для молодежи. Имея хорошую профессию, они без проблем найдут высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда и социальными гарантиями», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также Анатолий Якутин сообщил, что основной период сдачи единого государственного экзамена прошел в регионе в штатном режиме без сбоев. С 22 июня до 1 июля проходят резервные дни сдачи. Общее количество зарегистрированных на экзамены – около 5 тысяч человек. Проведение ЕГЭ в 34 пунктах обеспечивали 2,5 тысячи педагогических работников, а также сотрудники органов внутренних дел, медики, общественные наблюдатели. Жалоб на проведение экзаменов не поступало. Число выпускников, удаленных за нарушение порядка ЕГЭ, – пять. В 2022 году их было 13. По состоянию на 26 июня уже 14 липецких выпускников получили сто баллов. Еще не известны результаты по биологии, иностранным языкам, информатике.