В связи с обострением пожарной обстановки и в целях защиты населения и территории Липецкой области от пожаров постановлением Правительства Липецкой области № 507 на территории региона с 9 сентября по 9 октября вводится особый противопожарный режим.

В указанный период запрещается разводить открытый огонь!

Собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях населённых пунктов, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд рекомендуется обеспечить наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, ёмкости (бочки) с водой или огнетушителями.

Напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность. Штрафы для граждан составляют 10 – 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. рублей.