Вы – на фронте, мы – в тылу. Вместе куём победу

Осень 2025 года. Вот и еще две печки готовы к отправке в зону специальной военной операции. Буржуйки не подведут, уверены хворостянские умельцы Сергей Куликов, Виктор Невейкин и Александр Иноземцев.

99-ю по счету печку-буржуйку подготовили для отправки в зону проведения специальной военной операции хворостянские умельцы.

Эту троицу мастеровых мужчин на ст. Хворостянка знает каждый. Местный пенсионер Виктор Владимирович Невейкин организовал во дворе собственного дома импровизированную мастерскую и вместе с водителем пожарной части Александром Николаевичем Круговым и предпринимателем Александром Васильевичем Иноземцевым уже почти два года занимается изготовлением самодельных печек-буржуек для бойцов специальной военной операции.

Тестирование вновь изготовленной печки проводит Александр Кругов.

Чуть позже членом этой бригады стал еще один уроженец Хворостянки — Сергей Александрович Куликов. Жил и работал он до выхода на пенсию в Липецке, а теперь большую часть времени проводит на своей исторической родине, вот и влился в коллектив сельских умельцев.

В шутку свой квартет мужчины назвали артелью НИКК (по первым буквам фамилий). С августа 2024 года работают они вместе.

Надо сказать, что с бойцами у сельских умельцев тесная связь. Благодаря этому они учитывают все пожелания воинов, которые те передают через волонтеров, записывая для хворостянцев голосовые сообщения или видеообращения. В этих весточках с передовой, прежде всего, слова благодарности.

Но для мастеров важнее другое — советы тех, кто пользуется печами. Может, что-то нужно усовершенствовать в изделиях, что-то добавить для пущего удобства.

Свои первые буржуйки мужчины варили исключительно для обогрева, для приготовления пищи. Топились они дровами.

А как-то раз бойцы попросили мастеров придумать облегченный вариант: портативную печечку, не столь громоздкую и тяжелую, чтобы в походных условиях её можно было без труда переносить.

Подумали умельцы — и вышла из-под их рук печка-казан. А потом и вовсе приспособление изготовили, на котором вскипятить чайник, к примеру, можно было при помощи пары окопных свечей, не используя дрова.

Словом, у хворостянских сварщиков немало оказалось в загашниках различных ноу-хау, которыми они щедро делились с бойцами. И все эти незамысловатые придумки сельских умельцев здорово выручают ребят в моменты проведения военных операций.

Готовые к эксплуатации изделия мастера обязательно тестируют: определяют, к примеру, насколько быстро вода закипает или картошка жарится, можно ли промокшую обувь просушить. А уж солдаты, наверняка, придумают еще немало способов применения самодельных изобретений.

Декабрь 2025 года. Очередная партия самодельных печей из Хворостянки прибыла в распоряжение военных. «Спасибо мастерам! Низкий Вам поклон, дорогие. Здоровья, мира и добра. Завтра буржуйки отправятся к нашим парням на передовую», — из видеообращения бойцов.

Все эти изделия для зоны СВО мужчины творят из материалов, отслуживших свой век: газовых баллонов, которыми многие уже не пользуются и которые лишь занимают место в кладовых или сараях, больших огнетушителей, арматуры, труб. Наверняка у добринцев этого «добра» хватает: у кого-то руки не доходят вывезти ставший ненужным металл на пункт его приема, кто-то не хочет из-за трех железок машину заказывать… А хворостянские умельцы были бы благодарны всем, кто, избавляя себя от ненужного, отдал бы им эти свои «сокровища». Редакция готова посодействовать в этом вопросе.

“Очень здорово, что нам удалось объединить разрозненные общества, которые работали сами по себе, испытывали трудности с транспортом, помещениями для пошива, хранения гуманитарной помощи. Сегодня регион в едином порыве помогает фронту, нашим ребятам, которые исполняют свой долг перед Родиной. Эту работу обязательно продолжим. Вместе мы едины на передовой и в тылу”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото из архива хворостянских мастеров.