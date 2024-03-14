Читайте нас в

С такими словами обратился губернатор области Игорь Артамонов к женщинам, которые были приглашены на его торжественный прием в преддверии Международного праздника 8 Марта.

Областной центр культуры, народного творчества и кино радушно распахнул свои двери перед представительницами трудовых коллективов области, в числе которых были и добринские женщины.

В состав нашей делегации вошли работницы систем образования, медицины, культуры, государственных структур, а также женщины, чьи дети и мужья сейчас принимают участие в специальной военной операции.

Губернатор Игорь Артамонов и спикер облсовета Владимир Сериков тепло поздравили собравшихся с первым весенним праздником, вручили награды.

Почетное звание — «Мать-героиня» получила Татьяна Баскакова из Усмани, родившая и воспитавшая вместе с мужем десятерых детей. Эту семью зал приветствовал стоя.

Орденом Почета отмечена уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова, при непосредственном участии которой 20 липчан — участников СВО — удалось освободить из украинского плена.

Председатель Добринского районного отделения Союза женщин Галина Демидова — заместитель главы нашего муниципалитета — также отмечена высокой наградой. Ей вручили Благодарственное письмо Президента России за активное участие в общественной и благотворительной деятельности, поддержку бойцов СВО и семей мобилизованных.

Кроме этих высоких наград, липчанки получили медали Луки Крымского, благодарности Министерства экономического развития России, знаки отличия «За заслуги перед Липецкой областью», почетную грамоту и благодарности губернатора региона, юбилейную медаль «70 лет Липецкой области».

Завершился торжественный прием праздничным концертом, в котором приняли участие липецкие ансамбли танца «Гармония» и «Родничок», акробаты центра циркового искусства «Ника», вокальный ансамбль «Улыбка» из г. Грязи.

Приятным сюрпризом стало выступление оркестра волынщиков из Москвы. Их музыка оживила зал, подарила яркие, незабываемые эмоции.