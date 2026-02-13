Вы видели свадьбу езидов!

Это очень дружный народ, на торжество приглашают гостей от Калининграда до Владивостока. Человек под 400 пляшут и поют под зурну и барабан! Традиционная свадьба у езидов — яркий праздник, пронизанный вековыми обычаями. Каждый обряд несёт в себе пожелания счастья, плодородия и единства новой семьи.

НЕВЕСТУ ПОДОБРАЛИ РОДИТЕЛИ

Большинство этого народа проживают у нас на ст. Плавица. Дружная семья Темура Суреновича Касояна — их яркий представитель. Все они в наш край приехали в 1990-м году после землетрясения в Степанакерте (Армения), сами из сельской местности Ленинаканского района. Темур с отцом до трагедии в тех горных краях работал на стройке в Ельце. И до нынешней поры этим занимается.

На ст. Плавица глава семейства — уважаемый человек, около 20 лет избирался депутатом местного Богородицкого сельсовета. Он с супругой Сусанной Мералиевной Даврешян — многодетные родители: папа и мама пяти взрослых детей (4 дочери и сын) и бабушка с дедушкой 8 внуков.

— Три мои дочери — Диана, Мальвина и Анжела — замужем, в Москве, Липецке и Тамбове живут, — рассказывает отец, — осталось женить Давида и выдать замуж Лиану.

Фамилия у собеседника армянская, но он езид. Практически весь его народ, когда-то давным-давно вышедший из Турции и Курдистана в Армению, носит такие фамилии. (Считается, что курды — это бывшие езиды, в большинстве своём потом курды приняли ислам. Одной из знаменитых курдок-езидок в нашей стране можно назвать Зарифу Мгоян — певицу Зару). Дома Касоян говорят на диалекте курдского языка — курманджи, все их дети родились здесь и окончили Ольговскую гимназию.

— Дети и внуки знают наш язык, но в основном говорят на русском, — продолжает Темур, — религиозные обряды, разумеется, проводятся на курманджи, в том числе свадебные.

Молодые со свидетелями сидят отдельно. Свадьба езидов – целая череда обрядов с пожеланиями счастья, плодородия и единства новой семьи.

Девушки у езидов выходят замуж рано, прямо после школы в основном. Однако сейчас стараются получить образование. Так, ему было 24, избраннице 17, когда они поженились. Молитву на свадьбе прочитал священник, но в ЗАГСе зарегистрировали, как обычно, когда невесте 18 исполнилось. По их обычаю супруга вовсе не обязана брать фамилию мужа. Вот и у них с Сусанной поэтому разные. Дети — Касоян.

— Живя столько лет в России и став её гражданами, мы, конечно, уже не так строго ко многому подходим, как ранее было в нашей юности, — признаётся Темур, — живём по российским законам. И всё-таки традиции стараемся блюсти. А ранее мы не встречались с невестами: их женихам родители находили. Нам с Сусанной повезло: из одного села и знали друг друга. Красивая, она мне сразу понравилась.

Начинается всё с помолвки, на какую идут родственники и несут подарки, без жениха. Случается такое, что он может получить и отказ, если мама с папой невесты не согласны… Но чаще в современном мире это, скорее, игра, и все согласны. Правда, мнение родителей свято, да и подарки во все времена настоящие и дорогие.

По одному из традиционных обычаев жених на свадьбе шутя бросает в голову невесте яблоко, как знак плодородия и продолжения рода.Обычно её подружки, чтоб смягчить удар, держат свои руки над головой молодой.

Свадьба рано начинается в доме жениха. Звучит музыка: играют на зурне и барабане. Веселье разворачивается всё шире и шире, потом собравшиеся перемещаются в сторону дома невесты, где тоже все давно на ногах. Темур и Сусанна поженились в декабре 1989-го, так что минувший 2025-й для них — юбилейный. Говорят: не менее 350 человек веселились на их свадьбе от души.

— У нас большое хозяйство было: много голов коров, быков не менее 20, по 200-300 овец водилось, огромное количество птицы разной масти, так что гостей было чем угощать.

(И тут же с грустью хозяин дома вспомнил, как там их большой дом, многочисленную скотину продали за копейки, когда уезжали оттуда, спасаясь от последствий землетрясения. За это время он лишь дважды бывал на своей малой родине, навещал могилу отца. Мама похоронена здесь. У езидов своё отдельное кладбище на ст. Хворостянка).

НУ И НУ! ДВА ДОМА — ДВА ПРАЗДНИКА…

— Да, мир сильно изменился, нельзя жить так, как сто и даже 40 лет назад, — продолжает его супруга Сусанна, трижды тёща, — но всё-таки когда мы играем свадьбы, то стараемся максимально соблюдать обычаи, ведь каждый момент что-то значит, сулит молодым счастье, плодородие, взаимопонимание…

Разговариваем с Сусанной. Какие-то моменты отмечаю: и у нас так. Например, когда молодожёны разбивают ногами тарелку перед входом в дом жениха — на счастье, чтоб всё плохое осталось за порогом.

Чтоб всё плохое осталось за порогом, как и у нас, у езидов на свадьбе тоже принято разбивать ногами тарелку. На головы им бросают сладости.

— У вас чаще на свадьбе гости сидят в два ряда: от жениха и невесты отдельно, — говорит Сусанна, много раз гулявшая на русских торжествах, — у нас же все вместе обычно.

Я соглашаюсь. Но потом собеседница повергает меня просто в шок! Оказывается, когда она дочку отправила из родимого дома на свадебку, то сама следом за ней не поехала: своих собралось в доме полно гостей, они у Касоян продолжали веселиться.

— У нас так и есть. Мы здесь отмечаем со своими родственниками, молодые с родными жениха — где-то в ресторане. В этом нет ничего страшного. Знаю: дочку замуж выдаю за хорошего человека, надо только радоваться. Но при желании, особенно если дома у тёщи нет гостей, она тоже с тестем едет на свадьбу.

И снова говорим про те моменты, каких у нас не бывает. К примеру, чаще всего молодую к жениху выводят братья, если их нет, то двоюродные. И может ещё отец. Братья перед этим завязывают красную ленточку на поясе сестры поверх белого платья, трижды приговаривая: «На благое дело, на благой помысел, на благие намерения».

— А вот мы ленточку не стали своим повязывать, — вспоминает трижды тёща, — зато другие моменты соблюли.

Братья завязывают три раза красную ленту поверх платья невесты с приговоркой: «На благое дело, благой помысел, благое намерение».

ПО ГОЛОВЕ ЯБЛОКОМ И ПОДУШКОЙ

Красивый наряд: платье и туфли — дарит жених своей избраннице заранее. Сейчас, конечно, молодая сама себе его выбирает. Много подарков и золота передадут за любимую и ей лично, и её маме. Приехавшие в день свадьбы гости жениха везут в дом невесты всевозможные угощения и напитки.

Вышла невеста к гостям и жениху. А далее чету ждут небольшие шуточные испытания. Молодой трижды бросает ей в голову яблоко, как символ плодородия и продолжения рода. Есть шутники, которые могут на крышу автомобиля забраться и оттуда кинуть. Ну в любом случае над невестой другие девушки держат свои руки или даже поднос, чтоб смягчить удар. Некоторые возлюбленные не усложняют процесс: чисто символически прикасаются к милой жёнушке яблоком.

Подушкой, подготовленной заранее невестой, свидетель весело колотит по голове жениха, приговаривая: «Быть вместе вам до старости».

Но вот подушкой, красиво вышитой и заранее подаренной свидетелю от невесты, тот мутузит жениха с удовольствием, тоже с хорошими пожеланиями: «Быть вместе вам до старости». Ещё дружок молодого, как только велит ему фантазия, заранее готовит и на свадьбе над парой растрясает «дерево счастья». Это пышная ветка с обязательным условием: такое дерево должно приносить плоды (вишня, яблоня и т.д.), на него прикреплено много-много конфет, денежных купюр и фруктов. Всё это с пожеланиями добра и богатства осыпается на молодых.

Каждый свидетель, насколько позволяет ему личная фантазия, готовит для молодых «дерево счастья» и на торжестве растрясает его над невестой и женихом, чтоб была у них изобильная жизнь.

Обряды с яблоком и «деревом счастья» — и есть яркий пример сохранения культурных традиций народа езидов, передающихся из поколения в поколение. Помимо прочего, как и у нас, гости и родители тоже добавочно бросают конфеты на молодых. Во время обручения священник читает молитву, а сверху на молодожёнов накидывают тонкую шаль-покрывало (хэли), какая специально для таких праздников предназначена.

— Невеста потом может её забрать себе, но просто ходить в ней постоянно — неудобно: она не практичная, расшита лишь для красоты, — утверждает Сусанна. — После молитвы отцы с обеих сторон пожимают руки: союз заключен, они стали сватами, или хонамИ. В доме жениха молодых встречает свекровь. Как у вас по обычаю подносят хлеб-соль, так у нас она преподносит тонкий лаваш, красиво оформленный. Ещё вешает на плечи жениху лаваши, они тоже в красивом дизайне. Всё это символ богатства и плодородия. Также свекровь поит мёдом молодую, чтоб ей в новой семье жилось сладко.

Свекровь молодых встречает тонким лавашом. Сноху потом поит мёдом на сладкую жизнь в замужестве, а сыну вешает на плечи лаваши, красиво оформленные, в пакетах.

Весёлые гости пляшут и поют на свадьбе. Обязателен танец гованд — подобие нашего хоровода, он и переводится тоже так: все (и мужчины, и женщины) берутся за мизинцы на уровне груди и, переступая, совершают синхронные движения в такт музыке. Хороводы бывают и отдельные: только женские или только мужские. В этих случаях первые из ряда мужчины такие акробатические трюки выделывают. Невеста чаще танцует в кругу, и ей в руки гости-мужчины вручают деньги.

Когда выходит танцевать невеста, то мужчины ей в руки дают деньги.

Соседка семьи Касоян, Людмила Владимировна Морозова, под большим впечатлением от их свадеб! Так восторженно об этом говорит.

— Я обязательно выхожу посмотреть на это действо. Свадьба — всегда весело, а у езидов прямо настоящее представление разыгрывается. И юные соседки мои такие красавицы, как, впрочем, и их мама Сусанна. Вот Мальвина, к примеру, замуж выходила. Смотрю: 50, а то и 60 машин приезжают за ней. Выходят женщины и начинают танцевать под национальную музыку, мужчины пока в стороне. В руках у женщин — огромное количество подарков на подносах и красиво упакованных. Ну и самый трогательный момент, как, наверно, и везде, когда из родительского дома выходит, вернее, уходит невеста. Все танцуют, а она стоит, зато столько купюр ей вручают! Мужчины просто осыпают деньгами её.

— А приданое когда передали? — спрашиваю у Сусанны.

— Раньше его обязательно родственники жениха тщательно рассматривали тут же, в доме жениха. Но я, к примеру, это делала заранее. А в приданое дочкам собирала всё: от спального гарнитура, холодильника и стиральной машины до ложек-вилок. Одним словом, всё-всё, что потребуется для жизни. А родители жениха могут подарить квартиру. Совет молодым да любовь.

— Это у всех народов так!

ЦИФРА

74 — езида проживают в Богородицком территориальном отделе.

НАША СПРАВКА

Езиды (езди) — древнейший иранский народ, проживающий на Ближнем Востоке и Кавказе. Во время Первой мировой войны воевали с Османской империей на стороне России. Еще с древности народ был притеснен мусульманами, которые считали их «неверными». Во времена существования Османской империи езиды вынуждены были переселяться в соседние государства, спасаясь от истребления и защищая свою свободу.

В Армении община езидов начала формироваться в 1877-1878 годы, в период Русско-турецкой войны.

