Заместитель губернатора Липецкой области Вячеслав Щеглеватых провёл урок в липецком лицее № 44, посвящённый финансовой грамотности. Он рассказал старшеклассникам об устройстве бюджетной системы региона, о действующих государственных программах, которые могут быть интересны инициативной молодёжи. Речь, в частности, шла о том, какую бюджетную поддержку могут получить начинающие бизнесмены, сообщает Lipetskmedia.

После урока все желающие смогли задать свои вопросы вице-губернатору. В частности, спрашивали, какое образование необходимо получить, чтобы трудиться в финансовой системе региона, интересовались, с какими трудностями сталкиваются финансисты при формировании бюджета

«Подготовка проекта бюджета требует огромного труда, – отметил Вячеслав Щеглеватых. – У нас, например, двадцать пять тысяч юридических лиц, каждое из которых платит в среднем пять видов налогов. В такой ситуации очень сложно точно просчитать доходы, которые получит казна. Ведь надо учесть и процессы, происходящие в экономике, и изменения в региональном и федеральном законодательстве. Но наши финансисты справляются со всеми этими трудностями».

Директор лицея Ольга Шишкина в завершение урока отметила, что такие встречи очень важны, так как помогают старшеклассникам определиться с выбором жизненного пути.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.