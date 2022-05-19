На комитете по экономике депутаты Липецкого облсовета рассмотрели проект закона «Об исполнении бюджета за 2021 год». Он принимается с учетом Рекомендаций публичных слушаний, которые состоялись ранее.

Как отметил заместитель главы администрации Липецкой области — начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых, регион завершил 2021 год со следующими бюджетными параметрами: доходы — 113 млрд 212 млн, расходы – 77 млрд 707 млн рублей. Впервые получен профицит — 35 млрд 505 млн рублей. Бюджет сохранил свою социальную направленность.

На комитете депутаты подняли вопросы, многие их которых вошли в итоговый протокол публичных слушаний. Они касаются строительства новых школ и детских садов в селах областях, развития программы импортозащения. Вячеслав Щеглеватых подчеркнул, что все предложения парламентариев находятся в работе и финансирование по ним будет рассмотрено в ходе исполнения бюджета.

Отдельно члены комитета остановились на вопросе трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул. Этот вопрос также поднимался на публичных слушаниях.

— Активно в этом направлении работают Воловский, Грязинский, Данковский, Елецкий и Задонский районы. В Липецке, в основном, дети в возрасте до 16 лет трудоустраиваются в учебные заведения. Остальные идут на работу в Лесхоз, Липецкцемент, поликлиники, зоопарк, архивное управление и Краеведческий музей. Любой несовершеннолетний может обратиться в Центр занятости и ему окажут помощь в трудоустройстве и оформлении необходимых документов, — сказала начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Помимо этого, Вячеслав Щеглеватых рассказал депутатам , что сейчас готовится проект программы по импортозамещению. Он будет дополнительно представлен депутатам в ближайшее время.