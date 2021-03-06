Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин опроверг заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России, комментируя заявление депутата Рашкина о возможности повышения пенсионного возраста в России.

«Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований. Этой темы у нас в повестке нет, — отметил Вячеслав Володин, — вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Напротив, на недавней встрече с Президентом мы обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе индексацию пенсий работающим пенсионерам».

«Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Фото: duma.gov.ru