Вячеслав Жабин назначен исполняющим обязанности мэра Ельца

Обязанности мэра Ельца с 16 апреля будут возложены на Вячеслава Жабина, ранее он занимал должность первого заместителя главы города. Сегодня с ним встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Обсуждались приоритеты развития одного из старейших городов страны.

«Елец – особенный город в нашей области. На год старше Москвы, с богатым культурным и историческим наследием. За последние годы немало сделано для его развития, и новому руководителю нужно выдерживать эти темпы», – подчеркнул губернатор по итогам встречи.

В числе приоритетных задач по развитию города Игорь Артамонов отметил реализацию ряда крупных проектов, в числе которых ввод в эксплуатацию крупнейшего в регионе ФОКа и создание современного Молодёжного центра. Особе внимание руководитель региона поручил уделить развитию дорожной и коммунальной сетей, а также сфере туризма.

«В благоустройстве есть важная задача – в этом году создаём набережную по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Её сделаем с федеральной поддержкой, а за областные средства приведём в порядок территорию спорткомлекса, который находится рядом – заменим футбольное поле, сделаем беговые дорожки и трибуны с навесом», – сообщил губернатор.