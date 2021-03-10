Работа жительницы грязинского села Большой Самовец Ольги Куличковой получила международное признание.

Простая женщина из русской глубинки — жена, мать, бабушка, продолжающая трудиться в сфере культуры, несмотря на занятость, умудряется серьезно заниматься старинным ремеслом: узелковым плетением. Об этом рассказывает “Липецкая газета”.

Десять лет Ольга заведует культурно-досуговым центром в Большом Самовце, и столько же лет по благословению настоятеля Грязинского храма Николая Чудотворца отца Александра создает иконы.

А это еще тот труд: до миллиона узелков связываются пальцами только при изготовлении одной иконы. Предварительно лики и руки святых по специальному эскизу на холсте пишут маслом иконописцы. Супруг Александр Викторович делает каркас, помогает и с вязаньем.

Первой работой в ее творческой коллекции стала икона Казанской Божией Матери. Икона поразила всех и вдохновила мастерицу. С тех пор из-под ее рук вышло уже свыше 30 икон.

Ее работы, представляемые на выставках, конкурсах, начали привлекать к себе особое внимание специалистов и авторитетное жюри. Она дважды становилась лауреатом первой степени всероссийских конкурсов и четырежды побеждала на международных фестивалях.

А после того как в конце 2019 года Ольге Алексеевне вручили Гран-при Международного фестиваля «Руками женщины» в Москве, который проводился Интернациональным союзом женщин, пришло решение передать одну из работ — икону «Святые Кирилл и Мефодий» — в дар часовне при Военном мемориале Редипульи.

В Италии эта икона очень почитается, установлена она и в часовне «Королева мира». Передача иконы, созданной Куличковой, состоялась в Посольстве Итальянской Республики. Ольга посвятила этот свой дар ручной работы памяти отца и всех жертв войны.

А недавно наша землячка стала победителем I Международного конкурса-фестиваля творчества и искусств «В ожидании сказки». Сегодня она вяжет новую икону в честь святого благоверного князя Игоря, защищающую от болезней и бед, сохраняющую мир и благополучие в семье и стране.

Фото: Липецкая газета.