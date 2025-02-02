Клавдия Михайловна практически не выпускает спицы из рук. Чтобы носки получались теплые и прочные, мастерица сама прядёт для них шерстяные нити.

93-летняя жительница райцентра помогает землякам с самого начала специальной военной операции

«ДУША БОЛИТ ЗА ВСЕХ РЕБЯТ»

Среди тех, кто активно помогает бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, немало представителей старшего поколения.

И это не случайно. Многие из них близко к сердцу принимают происходящие на фронте события, потому что детство и юность этих людей пришлись на годы Великой Отечественной войны, а их близкие в свое время тоже воевали с фашистами.

Вдова ветерана из Добринки Клавдия Михайловна Трухачева — одна из таких неравнодушных пенсионерок-активисток.

— Мой папа Михаил Кузьмич Трухачев, призванный в самом начале Великой Отечественной войны, рассказывал, как тяжело им приходилось на фронте, особенно зимой, — говорит Клавдия Михайловна. — Думаю, холода донимают и тех, кто сегодня находится на передовой. Поэтому я взяла на себя обязательство вязать, сколько смогу, теплые носки для наших ребят.

На довоенном снимке Михаил Кузьмич Трухачев (стоит) с дочкой Пелагеей, которая погибнет на войне.

Правда, 93-летняя рукодельница сетует, что скорость у нее уже не та, что была раньше. Если когда-то за день пару носков успевала связать, то сейчас ей полтора дня для этого требуется.

Клавдия Михайловна, привыкшая все делать на совесть, отвечает за качество своей работы. Поэтому пряжу предпочитает изготавливать сама, по старинке, как испокон веков делали все деревенские женщины. Раздобыла через знакомых овечью шерсть, сама расчесала и спряла на прялке, которая у нее сохранилась в рабочем состоянии.

Когда «домашняя» пряжа заканчивается, рукодельница отправляет дочь Валентину за покупной.

Первую партию теплых шерстяных носков (15 пар) пенсионерка связала еще в 2022 году. Дочь Валентина, которая живет вместе с ней, отнесла их в Добринский сельсовет, где организован пункт сбора гуманитарной помощи для земляков-участников СВО.

Вторую — передала уже непосредственно бойцу из Чуевки, который, отбыв отпуск, собирался возвращаться в свою часть.

Еще 11 пар добротных шерстяных носков совсем недавно Валентина отдала добринским волонтерам, которые регулярно возят «за ленточку» гуманитарку.

— Очень хочется хоть чем-то помочь нашим ребятам, которые сейчас на фронте, — продолжает пенсионерка. — Понимаю, как им тяжело. Ведь в моей семье в Великую Отечественную тоже было три фронтовика.

СЕСТРА ПОГИБЛА НА ВОЙНЕ

Родилась наша героиня в д. Алексеевке Каверинского сельсовета. В семье было трое дочерей: Полина (1925 г.р.), Шура (1928 г.р.) и Клава (1931 г.р.).

— До войны мы жили весело, — вспоминает собеседница. — Поля у нас хорошо играла на гитаре, папа — на балалайке. Бывало, начнут на пару играть, а мы с Шурой пляшем…

Во время войны Полина еще училась в Талицкой школе. В январе 1943 года она приехала домой на зимние каникулы. Но отдохнуть ей не пришлось, продолжить учебу — тоже.

— Лежим мы с ней на печке, — вспоминает Клавдия Михайловна, — а тут в нашу избу входят трое мужчин. Один наш, деревенский, с ним милиционер и кто-то из Талицкого военкомата. «Слезай, — говорят сестре, — тебе повестка, распишись. Завтра явишься с вещами в военкомат».

На следующий день мама собрала старшей дочке котомку и со слезами проводила на войну. Вместе с ней призвали еще одну восемнадцатилетнюю девушку из Алексеевки. Обе стали санинструкторами.

Первое время от Полины приходили письма. Родные знали, что девушка воюет недалеко — где-то под Воронежем. А потом — тишина. Долгое время Полина считалась пропавшей без вести. О том, как она погибла, позже рассказала та самая девушка-землячка, с которой они вместе уходили на фронт.

Их часть стояла в Семилукском районе. Во время артобстрела девчонки выбежали из дома, в котором квартировали. Уже были слышны крики раненых. Чтобы им помочь, Полина вернулась обратно за санитарной сумкой. И в этот момент в дом попала бомба, разнеся его в щепки. Случилось это весной 1943 года.

Позже имя санинструктора Полины Трухачевой было занесено в Книгу Памяти Липецкой области.

Комсомольский билет Полины Трухачевой и сохранившийся конверт от ее фронтового письма родным со штемпелем 1943 года.

В семье долго хранили как память о Полине ее письма, пока кто-то не взял их для какого-то мероприятия, да так и не вернул родным. В семейном архиве Клавдии Михайловны остались фотографии погибшей сестры, ее комсомольский билет с отметками об уплате членских взносов (последние датируемы 1941-м годом) и пустой фронтовой конверт-треугольник.

ОТЕЦ

Глава семьи Михаил Кузьмич Трухачев до войны работал в колхозе кладовщиком. Его призвали в 1941 году. На фронте все время был на передовой — подвозил на лошади снаряды.

В марте 1943 года его часть попала в окружение. После выхода к своим прошел проверку в соответствующих органах и был отправлен обратно на фронт. Об этом лишь недавно узнала его внучка из информации, размещенной на сайте «Память народа». Сам Михаил Кузьмич многого не успел рассказать родным о пережитом.

Он вернулся домой в марте 1945 года комиссованным по состоянию здоровья. За несколько дней до этого с Клавдией произошел, можно сказать, мистический случай, которому она по сей день не находит объяснения.

— Я возвращалась от крестной. Уже вечерело, смеркалось. Вижу: возле дома стоит отец, причем в той же одежде, в какой уходил на войну. Я обрадовалась: «Пап, пойдем скорее в дом!». А он ничего не говорит. Побежала звать маму: «Там папа пришел, а в дом не заходит». Взяла ее за руку, вывела на улицу: никого нет. Выходит, привиделся мне. А через два дня и вправду пришел.

Тяжелобольной Михаил Кузьмич прожил совсем недолго. Он умер 23 мая 1945 года.

ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ФРОНТОВИКА

Похоронив отца, Клавдия осталась вдвоем с мамой Анной Федоровной. Шура к тому времени выучилась в Усмани на учительницу и уехала по распределению в г. Улан-Удэ. Клава после семилетки пошла работать в колхоз, став кормилицей для мамы. Трудилась в молодежном звене свекловодов.

Летом — с тяпкой в поле. Зимой собирала печную золу на удобрение. Ее оставляли хозяева в ведрах напротив своих домов, а девчата на санках забирали. Рано утром, по морозцу, запрягали лошадку и развозили в корытах по полям.

1970-е годы. Клавдия Михайловна с мужем-фронтовиком Николаем Сергеевичем.

Пришло время для замужества. У Клавдии был парень, которого она дожидалась из армии. Но не сложилось. Родня нашла для него, по их мнению, более «подходящую» невесту, которая жила с отцом-матерью и была побогаче. На ней он и женился.

Но Клавдия тоже не засиделась в девушках. Вышла замуж за своего односельчанина и к тому же однофамильца. Николай Сергеевич Трухачев был на 4 года старше, воевал, потом еще служил в морфлоте до 1951 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Познакомились они на колхозном собрании. После заседания в клубе играл гармонист. Клавдия же знатной плясуньей была. Николай уже после рассказывал, что здесь ее и приглядел. В шутку попросил своих друзей присоветовать ему хорошую девушку в жены, а те на нее показали.

— Я, правда, сначала не хотела с ним дружить, душа к другому лежала, — продолжает Клавдия Михайловна. — А Коля был, на мой взгляд, слишком шустрый, задиристый. Я первое время даже убегала от него, пряталась. А он не отступал. Все замуж звал. Посоветовалась с мамой и крестной. Те сказали, чтоб не упускала работящего парня (он тогда шофером на полуторке работал). Я и согласилась. Николай обрадовался и на другой же день свататься пришел.

Невесте даже фамилию менять не пришлось. Была Трухачевой и ею же осталась. Семейная жизнь у Николая с Клавдией сложилась удачно. 63 года они прожили в любви и согласии. Она ни разу не пожалела о своем выборе, потому что любил ее супруг очень. Трое деток воспитали: Татьяну, Валентину, Александра.

В 1964 году решили переехать в Добринку. Денег на покупку дома заняли у родни. За год рассчитались с долгами: держали большое хозяйство и много работали. Николай трудился в «Кооператоре» шофером, Клавдия — сначала на стройке, потом на элеваторе. Начинала здесь с разнорабочей, затем отучилась на лаборанта.

А в 1971 году Трухачевы построили новый дом.

Клавдия Михайловна, сколько себя помнит, всегда работала. Говорит, ни она, ни муж не брали отпуска. Дома держали большое хозяйство: по две коровы, телят, поросят, овец, гусей… Поэтому жили не бедно, ни в чем не нуждались.

— Перевели скотину лишь в 2004 году, — продолжает Клавдия Михайловна свой рассказ. — Только коз оставили. Их держала до смерти мужа.

Николая Сергеевича не стало в 2014 году.

А за два года до этого с нашей героиней случилось несчастье: тяжело заболела. Полтора месяца была прикована к постели. С тех пор плохо работает нога, передвигается по дому с ходунками. У нее вторая группа инвалидности.

Но, несмотря на физический недуг и солидный возраст, Клавдия Михайловна старается держать себя в форме и не опускать руки.

Она каждый день находит себе посильное занятие. Основное сейчас, понятно, — вязание. С утра до вечера. Когда глаза начинают уставать, рукодельница снимает очки и вяжет, практически не глядя, — многолетняя практика!

— С мамой никогда не соскучишься, — говорит Валентина Николаевна. — У нее всегда много идей. Она в курсе всех новостей: смотрит телевизор, от корки до корки читает «Добринские вести». Если что-то особенно ей понравится — мне пересказывает.

У Клавдии Михайловны четверо внуков. Бабушка гордится их успехами и всех очень любит.

Ее большого сердца хватает на всех: и на своих, и на чужих детей и внуков.