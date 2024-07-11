В Единый день голосования жители Липецкой области будут выбирать губернатора региона. В Добринском районе помимо губернаторской кампании пройдут выборы депутатов в Советы депутатов сельских поселений Березнеговатский и Добринский сельсоветы. Более подробно о грядущих избирательных кампаниях наш разговор с председателем территориальной избирательной комиссии Добринского района О.Н. Нарховой:

— Ольга Николаевна, сколько дней будет проходить голосование?

— Выборы губернатора Липецкой области, а также совмещенные с ними муниципальные выборы пройдут в трёхдневном формате. Избирательные участки будут открыты с 8.00 часов до 20.00 часов 6, 7 и 8 сентября.

— Есть ли какие-то новшества в предстоящей избирательной кампании?

— На предстоящих выборах жители нашего региона могут проголосовать дистанционно, то есть онлайн на единой федеральной платформе. Проголосовать дистанционно можно будет как на выборах регионального, так и муниципального уровней. Воспользоваться этим правом смогут граждане, у которых учетные записи на портале «Госуслуги» сопоставлены с регистром избирателей государственной автоматизированной системы «Выборы».

Также в нашем регионе будет реализован механизм «Мобильный избиратель». На губернаторских выборах проголосовать можно будет на любом избирательном участке в пределах Липецкой области вне зависимости от места регистрации в регионе. Для этого необходимо подать заявление о голосовании по месту нахождения. Прием заявлений начнется с 22 июля в территориальных избиркомах, МФЦ и на портале «Госуслуги». В участковые избирательные комиссии можно обратиться с 28 августа. Завершится период подачи заявлений 2 сентября.

— Куда могут обратиться жители Добринского района, чтобы получить необходимую информацию по предстоящему голосованию?

— В настоящее время для избирателей стали доступны различные информационные каналы, с помощью которых можно получить ответы на все вопросы, касающиеся предстоящего голосования. Например, Единая диспетчерская служба (ЕДС) круглосуточно принимает звонки на номер 8 (4742) 27-63-09. Все поступившие обращения операторы обрабатывают и передают в избирательную комиссию Липецкой области, где по каждому вопросу готовят подробный квалифицированный ответ. Избиратель быстро получит его в удобной для себя форме. Следует отметить, что обращения не принимаются от анонимов. При звонке необходимо сообщить оператору имя, фамилию, адрес проживания и контактный телефон.