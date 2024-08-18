Менее месяца остается до Единого дня голосования 8 сентября 2024 года. В этот день избиратели проголосуют за своего будущего губернатора области. А жители сельских поселений Добринского и Березнеговатского сельсоветов, кроме того, изберут местных депутатов.

Наша газета уже информировала своих читателей о кандидатах на должность губернатора Липецкой области. В сегодняшнем выпуске на второй и третьей страницах представлены их агитационные материалы.

Председатель территориальной избирательной комиссии Добринского района О.Н. Нархова ответила на вопросы нашего корреспондента, касающиеся предстоящих выборов депутатов двух вышеуказанных сельских Советов.

— Каковы особенности предстоящей избирательной кампании?

— Прежде всего, это то, что голосование на предстоящих выборах пройдет в течение трёх дней. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов вечера в пятницу, субботу и воскресенье 6,7 и 8 сентября. Следующая особенность связана с тем, что выборы пройдут по многомандатным избирательным округам, где каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов в избирательном округе. То есть избиратель в избирательном бюллетене может поставить от одной до десяти галочек за кандидатов в Совет депутатов сельского поселения Березнеговатский сельсовет и от одной до пятнадцати — за кандидатов в Совет депутатов сельского поселения Добринский сельсовет. Ну и, конечно же, применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) как нового способа голосования на муниципальных выборах.

— Ольга Николаевна, на какой стадии находится сегодня работа по подготовке к выборам депутатов на территориях сельских поселений Березнеговатского и Добринского сельсоветов?

— В настоящий момент ТИК Добринского района, проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями кандидатов в депутаты (а также необходимые для регистрации кандидата документы) требованиям избирательного законодательства, приняла решения о регистрации кандидатов.

Всего зарегистрировано 32 человека, из них 12 кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения Березнеговатский сельсовет, 20 кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения Добринский сельсовет. В отношении одного из кандидатов было вынесено решение об отказе.

Сведения о всех выдвинутых и зарегистрированных кандидатах были опубликованы в нашей районной газете и размещены на сайте территориальной комиссии.

Напомню, что организует муниципальные выборы в Единый день голосования 8 сентября 2024 года территориальная избирательная комиссия Добринского района. На нее возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в Добринском муниципальном районе Липецкой области.

Подготовку и проведение муниципальных выборов будут осуществлять также 12 участковых избирательных комиссий нашего района: три в сельском поселении Березнеговатский сельсовет, девять — в сельском поселении Добринский сельсовет. На членах этих комиссий лежит большая ответственность и нагрузка, так как им предстоит провести совмещённые выборы — выборы депутатов своих сельских советов и выборы губернатора Липецкой области.

— Кто непосредственно предлагал того или иного кандидата? Есть ли самовыдвиженцы?

— Все кандидаты в депутаты выдвинуты избирательными объединениями. Из зарегистрированных 32 кандидатов 25 человек — представители от «Единой России», 7 — от ЛДПР. Самовыдвиженцев у нас нет.

— Кандидаты в депутаты — кто они, если коротко сказать?

— Они имеют разные профессии, отличаются по возрасту, уровню образования. Среди кандидатов — индивидуальные предприниматели, рабочие, учителя, руководители районных служб, пенсионеры. Самое главное — это люди, занимающие активную жизненную позицию.

— В нынешней избирательной кампании появились новшества — «Мобильный избиратель», дистанционное электронное голосование. Избирателей информируют об этом?

— На информационных стендах поселений, на зданиях, где расположены избирательные участки, в медицинских учреждениях, а также в помещениях соцкультбыта размещены информационные плакаты о предстоящих выборах. С помощью информации, содержащейся на них, избиратель может узнать о том, как принять участие в выборах, а также о том, каким образом можно проголосовать дистанционно. Всё подробно расписано.