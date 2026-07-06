Выбор есть всегда!

Сотрудники ОМВД России «Добринский» провели цикл профилактических бесед в подростковых аудиториях.

В период с 1 по 27 июня 2026 года на территории Добринского муниципального округа в детских оздоровительных лагерях сотрудниками группы по делам несовершеннолетних проводились мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Основная цель мероприятий — формирование негативного отношения молодежи к потреблению табачной, алкогольной и наркотической продукции, пропаганде здорового образа жизни. Большое внимание было уделено вопросам профилактики наркомании среди обучающихся, обсуждались моменты негативного воздействия наркотиков на организм подростка, а также приведены последствия приема алкогольной продукции и наркотических средств из рабочих моментов сотрудников.

В конце мероприятий сотрудники полиции ответили на все вопросы, интересующие учащихся.

Группа ПДН ОМВД России «Добринский».