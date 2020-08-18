Выбор за Вами: деньги или набор социальных услуг. Федеральным льготникам предстоит определиться

30 сентября в территориальных органах ПФР Липецкой области завершается кампания по приему заявлений от федеральных льготников, желающих отказаться от набора социальных услуг (НСУ) или, наоборот, возобновить НСУ в 2021 году.

Напомним, право на получение набора социальных услуг имеют федеральные льготники: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды, дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется федеральным льготникам-получателям ежемесячной денежной выплаты. Он включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. Гражданин может выбрать в какой форме ему получать НСУ, в денежной или натуральной. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью или частично.

С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 155 руб. 06 коп. в месяц и включает в себя:

лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 889,66 руб.

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний -137,63 руб.

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 руб.

Изменить способ получения набора социальных услуг в течение года нельзя. Если гражданин хочет заменить деньги льготами или наоборот, заявление об этом необходимо подать до 1 октября текущего года, замена произойдет с 1 января следующего года.

Заявление можно подать в территориальных органах Пенсионного фонда области и в офисах МФЦ. На данный момент доступна подача заявления через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Обращаем внимание на то, что если льготник в предыдущем году отказался от НСУ или же пользуется льготой и не желает менять свое решение, то заявление подавать не нужно, оно пролонгируется на следующий год.