Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 Росстатом продолжается проведение федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.

Это масштабный проект, который позволяет выявить социально-демографические проблемы на уровне отдельно взятой семьи и человека, и вывести статистические возможности на новый уровень, отвечающий передовому опыту развитых стран и современным стандартам международных статистических организаций.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится с ежегодной периодичностью, один раз в пять лет по расширенной выборке. В 2022 году на территории Липецкой области Росстатом для обследования отобрано 62 счетных участка. На каждом участке обследованию подлежат 24 домохозяйства. С 19 января по 1 февраля выборочно будут опрошены 1488 домашних хозяйств во всех городах и районах области.

Основной целью является получение информации о видах доходных источников, об объемах натуральных поступлений товаров и услуг, о видах и размерах пенсий и социальных выплат, участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Проводить обследование будут интервьюеры с обязательным предъявлением респондентам удостоверения Федеральной службы государственной статистики, которое является действительным при предъявлении паспорта.

Ответы респондентов будут фиксироваться в специальных формах федерального статистического наблюдения (вопросниках) на бумажных носителях. Личному опросу подлежат члены домохозяйства в возрасте 16 лет и старше.

По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены.

Сводные данные будут получены в целом по Российской Федерации и по каждому субъекту РФ в разрезе основных демографических и социально-экономических групп населения. Таким образом, появится возможность провести сравнительный анализ показателей уровня жизни и доходов населения различных регионов России.

Отдельные показатели выборочного наблюдения будут использованы для расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъектам Российской Федерации.

Данные, полученные в ходе наблюдения, являются конфиденциальными и используются в обобщенном виде.

От полноты и достоверности сведений, полученных во время опросов респондентов, зависит объективность информации, предоставляемой для оценки эффективности проводимых приоритетных национальных проектов и государственных программ в области демографической и социальной политики.