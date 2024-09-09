Итоги трёхдневных выборов губернатора Липецкой области озвучил руководитель облизбиркома Сергей Елманов на еженедельном совещании в правительстве региона. Отмечалось, что голосование проходило штатно.

Работали 833 постоянных избирательных участка, 10 временных и 4 экстерриториальных. Явка составила 57,28%.

За ходом голосования следили почти 5 тысяч наблюдателей. Сергей Елманов отметил, что жалоб на действия избирательных комиссий при проведении выборов губернатора не поступало, а недействительных бюллетеней выявлено меньше, чем на предыдущих губернаторских выборах – в 2019 году их было 2,02%, в этот раз всего 1,44%.

Победу на губернаторских выборах одержал действующий глава региона Игорь Артамонов. Он за него проголосовали 81,16% избирателей. Полина Валентинова набрала 2,49% голосов, Анатолий Емельянов – 5,94%, Лариса Ксенофонтова – 3,58%, Юрий Логинов – 5,38%.

Также в нескольких районах проходили выборы муниципальных депутатов. По их итогам 82 мандата получили кандидаты от партии «Единая Россия», 6 мандатов – самовыдвиженцы.