В областной избирательной комиссии подвели итоги трёхдневных выборов Президента России. Результаты сообщил руководитель облизбиркома Сергей Елманов на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провёл губернатор Игорь Артамонов.

Как отметил Сергей Елманов, выборы в Липецкой области прошли штатно, без нарушений и с рекордной для региона явкой – 77,49%.

Результаты голосования распределились следующим образом:

Владимир Путин – 86,99%

Николай Харитонов – 4,72%

Владислав Даванков – 4,04%

Леонид Слуцкий – 2,88%

Голосование организовывали 844 участковые комиссии. На участках работали наблюдатели – от общественной палаты, кандидатов и партий. Всего – 2290 наблюдателей. Работал центр общественного наблюдения, куда была выведена трансляция с 375 участковых комиссий. Видеорегистрация проводилась по новым правилам, теперь необходимо, чтобы в видеозахват попадал и ход голосования на участке.

«Выборы Президента – это важнейшее событие в жизни страны. Благодарю всех жителей региона за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе своей Родины. И конечно же, спасибо организаторам выборов, наблюдателям, всем, кто обеспечивал безопасность на участках», – отметил губернатор.