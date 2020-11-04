Выбравшие режим самоизоляции работающие пенсионеры получат оплачиваемый больничный в Липецкой области

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить оплачиваемый больничный с 5 ноября. Как пояснили в Липецком региональном отделении Фонда социального страхования, назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с самоизоляцией не потребует заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придёт напрямую из средств Фонда.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. За базу берётся среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер – 69961,65 рубля в месяц). Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Все работодатели региона, у которых в штате есть граждане старше 65 лет, обязаны направить реестры на выплату пособий в Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать режим самоизоляции, не покидать место проживания.