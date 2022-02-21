Жители Липецкой области с сегодняшнего дня могут оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19. Как сообщает Минцифры России, запущен новый сервис, позволяющий на портале госуслуг получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к новой коронавирусной инфекции. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Перед сдачей анализа нужно убедиться, что лаборатория передает результаты на портал госуслуг. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Действует он шесть месяцев.

«Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью», — пояснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

На портале госуслуг также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует или 30 дней, или бессрочно.

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.