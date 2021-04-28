Совещание с представителями бизнеса и активными жителями провела глава Липецка Евгения Уваркина. На повестке дня – комплексный подход к решению проблемных вопросов, возникающих в ходе ремонта улицы Зегеля.

– Именно такой подход позволит не только навести порядок и красоту, но и постепенно изменить энергетику Липецка, – отметила мэр.

Также она подчеркнула, что основная цель преобразований на одной из главных улиц города – создание комфортной среды и для пешеходов, и для автомобилистов, и для велосипедистов, и для владельцев организаций, которых на «красной линии» располагается множество – здесь и пункты питания, и различные магазины, и аптеки. Кстати, саму концепцию преображения разрабатывали совместно со специалистами Высшей школы экономики и экспертами «Сколково».

Сегодня по Зегеля проходит шесть автобусных маршрутов. Евгения Уваркина сообщила, что была мысль отказаться от общественного транспорта на магистрали, запустить его по Плеханова. Однако при детальном рассмотрении от идеи решили отказаться по двум причинам. Первая — мнение бизнеса, предприниматели говорят о том, что для их клиентов важен общественный транспорт. Вторая — чрезмерная загрузка соседней улицы, по которой итак проходят 12 маршрутов. Совместно с экспертами ВШЭ липецкие специалисты рассмотрели несколько сценариев и определили наиболее оптимальный. Так, на Зегеля планируется изменение организации дорожного движения. Ожидается, что в одном направлении будет выделена спецполоса, по которой сможет ездить только пассажирский транспорт. А вот «встречка» будет доступна для всех участников дорожного движения.

– Хотим обсудить с вами, по какой именно стороне стоит выделить полосу для автобусов, так как сейчас мы рассматриваем вариант, что для автолюбителей улица будет односторонней, – обратилась к собравшимся глава города.

По словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, автомобильные стоянки не допускается делать по стороне с выделенной полосой, они расположатся на противоположной. Причём способ парковки определён – ёлочка – это не только удобнее, но и снижает вероятность ДТП.

Одна из предпринимателей отметила, что бизнес заинтересован в комфорте своих клиентов, ведь от этого зависит увеличение прибыли.

– Необходимо создавать условия для горожан. Речь не столько о ширине тротуаров, сколько о парковочных местах. Сейчас вдоль дороги стоят машины вовсе не посетителей торговых точек, а, скорее, их работников, – отметила липчанка.

Как выход из данной ситуации бизнесвумен предложила ограниченные по времени бесплатные паркинги.

Обсудили и организацию разгрузки для магазинов. Евгения Уваркина подчеркнула, что, скорее всего, проезжать к пунктам назначения грузовые машины смогут лишь в установленное вечернее и ночное время. А вот о местах заезда на тротуар мэр спросила представителей бизнеса.

– Мы рассматриваем два варианта. Первый – сквозной проезд по тротуару с двумя точками въезда и выезда, расположенными в начале и конце участка. Второй – заниженный бордюр и пандусы в нескольких местах, – уточнила глава города.

Предложения бизнесменов готовы обсудить уже при следующей встрече в мэрии. Причём к единому мнению всем заинтересованным нужно прийти уже в скором времени, ведь конечное решение нужно довести до подрядчика, чтобы он учёл его при выполнении работ.

Стоит отметить, что изменения коснутся и соседних улиц. Так, на Плеханова в ближайшее время планируется привести в порядок пешеходные переходы, выполненные в плитке, а на участке улицы Желябова прорабатывают вопрос о введении одностороннего движения.

Кроме того, на Зегеля предусмотрено создание велодорожки шириной 2,5 метра, по которой любители активного отдыха смогут передвигаться в двух направлениях. Ожидается, что она станет частью общей сети для велосипедистов.

Как известно, ремонт на улице Зегеля ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По контракту подрядчик должен обновить не только покрытие проезжей части на участке общей площадью около 18 тысяч кв. метров, но и привести в порядок пешеходные зоны. Работы уже стартовали, на время их выполнения движение от площади Героев до площади Плеханова перекрыто, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.