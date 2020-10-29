Выделенные Правительством средства направят на строительство водопровода в Грязях

Правительство РФ дополнительно выделило Липецкой области субсидии по программе стимулирования жилищного строительства.

Денежные средства направят на строительство второй очереди сетей водоснабжения микрорайона «Северо-Восточный» города Грязи. Под индивидуальную застройку здесь выделено 330 гектаров. Более 100 участков получат многодетные семьи. Строительство водопровода позволит обеспечить жителей 26 улиц микрорайона, а это 1036 домовладений, качественным водоснабжением.

Федеральные средства в размере 33 млн рублей Липецкая область получила на условиях софинансирования по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Протяженность водопровода составит почти 24 км. Подрядчик уже приступил к выполнению строительно-монтажных работ за счет региональных средств. Общий объем финансирования составит 45 млн рублей. Липецкая область взяла на себя обязательства по строительству и завершению социально значимого объекта уже в этом году.

Липецкая область не первый раз в 2020 году получает дополнительные средства на строительство коммунальной инфраструктуры. В июле Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда денежных средств в размере 35 млн рублей на строительство канализации в новом микрорайоне города Лебедянь и сетей водоснабжения в селе Юсово Чаплыгинского района.

Данное финансирование поможет вводить новые квадратные метры жилья для реализации целей национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона.

«Комфортное жилье существенно повышает качество жизни людей, что сегодня является приоритетом деятельности органов власти всех уровней», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.